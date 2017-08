La camiseta de Boca fue elegida como la tercera más linda del mundo en esta temporada

La revista Four Four Two armó un ranking con las mejores 19 camisetas del mundo en esta temporada y el único argentino que figuró fue el “Xeneize”.

Los hinchas de Boca tendrán un motivo por el que enorgullecerse en esta temporada. Según la nómina realizada por la revista británica Four Four Two, la azul y oro titular es la tercera camiseta más linda del mundo en la 2017/2018.

El Xeneize es el único equipo argentino que figura en la selección, mientras que solamente otros dos sudamericanos acompañan la extensa lista de europeos: Flamengo y Palmeiras.

“No tiene nada revolucionario, pero Boca tiene una de las indumentarias más emblemáticas del mundo del fútbol y la última versión no defrauda”, fue la explicación del medio inglés.

Hace algunas semanas, The Telegraph se había inclinado por las tres camisetas de Vélez en un ranking similar.