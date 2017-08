Por qué Gonzalo Higuaín se quedó afuera de la lista de Sampaoli

La lista que Jorge Sampaoli dio a conocer desde su gira por Europa de los citados que se desempeñan en el Viejo Continente hizo ruido principalmente por la ausencia de un nombre de los importantes: el de Gonzalo Higuaín. ¿Por qué el Pipa se quedó afuera de los partidos decisivos ante Uruguay (el 31 de agosto en Montevideo) y Venezuela (el 5 de setiembre en Buenos Aires).

La respuesta se encuentra en la reaparición de otra figura de renombre que no había sido llamada por el técnico en la gira por Australia y Singapur, pero que ahora sumó y mucho en su consideración. Se trata de Sergio Agüero. Higuaín no está porque, básicamente, está el Kun. Era uno u otro; no ambos. Ahora bien, ¿qué lo llevó al pelado de Casilda a elegir al del Manchester City por sobre el hombre de la Juventus?

Varios son los factores. Lo futbolístico va primero, claro. El Pipa actuó solamente 45 minutos en el amistoso con Brasil y su producción no fue buena. Es verdad, venía agotado de la final de la Champions League, al igual que su compañero Paulo Dybala. Pero no fue esa actuación la que significó que Higuaín perdiera su lugar en la primera de cambio.

Sampaoli y su cuerpo técnico están buscando al nueve que mejor se acople con los que tiene a sus espaldas, fundamentalmente con Lionel Messi. Notan que el Pipa va poco al espacio vacío y que la presión que ejerce sobre la defensa rival no es la que el entrenador pretende, al menos en los duelos claves que se avecinan.

Sampaoli entiende que el que mejor puede realizar ese trabajo hoy en día es Mauro Icardi. Es el delantero de área que más lo seduce al casildense. Por eso, será titular contra Uruguay a pesar de nunca haber jugado junto a estos jugadores. El Kun esperará en el banco.

La charla que mantuvo con el DT y Sebastián Beccacece en Londres fue todo ganancia para el ex Independiente. Primero porque fue por propia voluntad desde Manchester en su día de descanso, ya que no estaba planeado su encuentro. Y después porque Agüero aseguró estar dispuesto a hacer lo que le pide Sampaoli: que sea nueve de área, pero que también colabore a la hora de la recuperación. Justamente es algo en lo que Pep Guardiola (con quien Sampa suele dialogar cada tanto) también le insiste en el City.

Joaquín Correa también puede ser utilizado como nueve. Y es probable que Darío Benedetto o Lucas Alario (uno de los dos) sean llamados por el fútbol local. Esto también influyó en la ausencia de Higuaín, quien sigue padeciendo la cruz de una sociedad que le vive recordando sus fallas en las tres finales perdidas, como si fuera el único responsable de no haber podido alcanzar un título. Una locura. La absurda condena social juega en la cabeza del Pipa, que al menos por esta vez tendrá descanso en la Selección.