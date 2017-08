El intendente misionero que pidió que Prefectura facilite el ingreso de argentinos que viven en Paraguay para votar, respondió a las críticas

El intendente de Colonia Delicia, Eberth Augusto Vera, respondió las críticas que recibió desde un medio nacional por su pedido para que la Prefectura Naval Argentina (PNA) facilite el l ingreso de argentinos desde Paraguay este domingo, cuando se celebren en todo el país las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). El alcalde explicó que es común que en la frontera tanto paraguayos como argentinos crucen de un lado al otro y aseguró que hay un grupo importante de peones que pasan a Paraguay para trabajar en campos de soja mientras que ocurre lo propio con los extranjeros que utilizan el sistema de salud provincial para tener a sus hijos por lo que al momento de nacer, las criaturas obtienen su Documento Nacional de Identidad.



“Hay vecios que pasan a trabajar en las plantaciones de soja, hay brasileros que alquilan las tierras y trabajan allá. Después tenemos otra realidad, la de la gente que por cuestiones de salud vienen a la Argentina y nacen acá y también son argentinos”, aseguró Vera. En ese sentido admitió que su única intención era colaborar para que pudieran ejercer su derecho al voto y que ni siquiera sabe por qué candidatos votarían esos trabajadores.

Desde Prefectura le respondieron a Vera que hay directivas emanadas de Nación de que los únicos pasos habilitados en la frontera este domingo serán los de Posadas y Puerto Iguazú. “Ya sabemos la línea de Clarín, a mi no me importa que me traten e intendente K. Llevo tres periodos que la gente me elige”, concluyó.

Eberth Vera, intendente de Colonia Delicia en Radio Libertad