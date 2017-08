Desarrolladores destacan que clientes de la Torre Villa Ángela llegarán a duplicar su inversión inicial

La edificación que se erige en un predio de 4.300 metros cuadrados frente al Paraná, entre el Parque Paraguayo y la Costanera posadeña, avanza más rápido de lo esperado. Encargados de la comercialización aseguran que ya se vendió más del 80 por ciento de las unidades. Afirman que los inversores que entraron al inicio del proyecto, pagaron entre 1.500 y 1.600 dólares por metro cuadrado, valor que hoy supera los 2.000 dólares y se prevé que alcance los 3.000 una vez que el edificio esté terminado.

“El avance de la construcción viene más rápido de lo esperado. Para nosotros fue una apuesta tomar una empresa local -como Ratti SA- y han respondido de sobremanera, no solo en los plazos sino también en la calidad del trabajo. Desarrolladores y constructores nos felicitaron por la calidad del hormigón y de la estructura”, señaló Maximiliano Guida gerente de la empresa que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto: Compañía Inversora del Libertador S.A.

En tanto que el titular de la inmobiliaria encargada de la comercialización de los departamentos, José Luis Sperdutti, indicó que el interés de los potenciales compradores fue aumentando en la medida en que se veía que la obra ganaba altura y que se estaban cumpliendo con los plazos estipulados. Señaló que todavía queda un 18 por ciento de la torre por vender.

Guida destacó que el interés que generó Villa Ángela radica en que se trata de “una apuesta a algo que no había en Posadas, algo premium, de buen gusto, no solo por la ubicación privilegiada, sino por la altísima calidad de todos los materiales que se emplearán, desde los que componen la estructura hasta las terminaciones. Se usarán aberturas con vidrios dobles que tienen entre medio un gas especial para control térmico y acústico, vienen de España lo mismo que la grifería, el piso va a ser de roble de Eslavonia, va a haber mucho mármol especialmente en los espacios comunes y porcelanato de la mejor calidad”, dijo.

El desarrollador consideró que “lo bueno de invertir en un proyecto premium es que ofrece un resguardo de capital, una inversión segura. Todos los días uno puede ver desde la Costanera cómo se está trabajando en la obra, hay más de 150 operarios allí”.

Destacó que el proyecto ofrece una muy buena tasa de rentabilidad a los inversores. “La gente que entró al principio, pagó 1.500 a 1.600 dólares el metro cuadrado, hoy está entre 2.000 y 2.100 y confiamos que estará en 3.000 cuando esté terminado. Una persona que invirtió acá, pudo ver crecer esa inversión, que además está resguardada, y va a tener la opción de obtener un negocio de renta a través de un alquiler o reventa”, indicó.

Guida se mostró gratamente sorprendido por lo que va de la experiencia vivida en Posadas con el proyecto Villa Ángela y no descartó que la empresa que representa inicie un nuevo proyecto una vez terminado el que tienen en curso. “No había venido nunca a Misiones, la primera vez fue en 2013. Llegué sin saber nada, me habían comentado que había una gran costanera y buenas oportunidades, vine para ver qué onda. Me llevé una sorpresa tremenda, me enamoré de esta ciudad. Hace cuatro años y medio que vengo cada 15 días, vine más de 100 veces a Posadas y creo que es un lugar mágico, estoy considerando venir a vivir, lo mejor es la gente trato cordial me hicieron sentir como en casa siempre. La idea es ir un paso a la vez, terminar Villa Ángela, entregarlo, entonces cuando la gente vea cómo trabajamos, a la velocidad que lo hicimos, nos van a seguir para futuros emprendimientos”, finalizó.