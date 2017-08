Oberá: escrachan con pintadas a un violento buscado por la Policía tras atacar a su ex

Federico K. (29) es una de las personas más buscadas de Oberá. Y hasta ahora se ha mostrado muy escurridizo. La Policía allanó dos inmuebles y no dio con él. El hombre está acusado de haber mantenido cautiva a su ex pareja y de romperle el tabique nasal de un golpe.

El buscado tenía orden de no acercarse a la mujer. No sólo que violó la medida restrictiva, sino que arremetió con toda la furia contra su ex.

Sobre Federico pesan dos denuncias por violencia de género. Ambas hechas por la víctima, que se llama Gloria, en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional Dos.

Este viernes, allegados de la víctima dejaron una serie de pintadas escrachando al hombre. Dejaron mensajes de repudio a Federico en la vidriera de distintos comercios cercanos al instituto Linneo.

Foto: gentileza meridiano55.com