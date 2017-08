Esto le hizo a su ex mujer el hombre más buscado de Oberá

El hombre más buscado de Oberá no sólo golpeó a su ex mujer, sino que le sacó un celular, cheques y dinero en efectivo. Después se hizo humo. Hubo dos allanamientos para dar con él, pero no lo encontraron.

Quien lo denunció vive horas de mucho temor y la Justicia ordenó que tuviera una custodia policial permanente en su domicilio.

El prófugo se llama noche Walter Federico Krattz (29) y la víctima Gloria Evelia Villalba (31). El sábado a la noche, de acuerdo con la acusación contra el sospechoso, él fue hasta la casa de su ex sobre la avenida Sarmiento, pese a que tenía prohibido acercarse a ella, y no sólo la maltrató, sino que le sacó el teléfono móvil y dinero. Además, la retuvo allí contra su voluntad hasta la mañana del domingo.

No contento con eso, Krattz habría llamado a Villalba para decirle que si quería recuperar sus cosas, tenía que ir hasta la casa de él. Ella fue y lo que recibió allí fue un cabezazo que le fracturó la nariz.

La Justicia ordenó la detención del denunciado, acusado de “privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial y lesiones graves”. Hasta ahora nadie sabe acerca de su paradero.