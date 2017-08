Iguazú: aún no se sabe cómo se lastimó el bebé e investigarán a todos los que tuvieron contacto con él

Mauro y Rocío, los padres del bebé de dos meses y 22 días internado en el hospital Pediátrico de Posadas con fractura de cráneo y pronóstico reservado, aún no declararon ante la Justicia. Sí lo hicieron ante la Policía. Negaron saber cómo se lastimó el chiquito. Patricia, la conocida de Rocío que cuidó del nene entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, también dio su versión. Dijo que no tiene nada que ver con el estado actual del pequeño.

Hasta el momento no se ha determinado cuándo se produjo la fractura ni en qué circunstancias. No se descarta incluso que haya sido anterior al fin de semana. Por eso, además de los padres y la amiga que lo cuidó el fin de semana, también investigarán a otras personas que pudieron haber tenido contacto con la criatura, entre ellas otra supuesta niñera y el resto de los allegados.

La lesión que sufrió el bebé no era visible, por eso, según sus padres, pensaron que tenía un problema estomacal, ya que había dejado de comer con normalidad. Fue una curandera, a la que recurrieron los papás, quien cayó en la cuenta de que el niño tenía otra cosa. Lo que luego confirmó el personal médico del hospital Samic, que de inmediato lo derivó al Pediátrico Fernando Barreyro.

Recién esta mañana, el sumario judicial que inició la Policía sobre el hecho será remitido al juez de Instrucción Tres, Martín Brítes. Ahí dispondrá de una serie de medidas para determinar si el bebé se lesionó en un accidente o en un ataque.