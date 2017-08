Estos son los delincuentes que integran la lista de los más buscados en Argentina

RELACIONADAS Interpol busca en el Sur del Brasil al único prófugo de la Masacre de Puerto Rosario

Durante casi 14 años, Rodolfo “el Ruso” Lohrmann y su socio José “el Potrillo” Maidana fueron los prófugos más buscados de la Argentina. Estaban señalados como líderes de una temible banda de secuestradores. A pesar de que el Estado llegó a ofrecer una recompensa de 370.000 pesos para quien aportara datos de sus paraderos, nada se supo de ellos hasta que, a fines del año pasado, fueron detenidos en Portugal tras ser acusados de robar una joyería.

Con “el Ruso” Lohrmann y “el Potrillo” Maidana tras las rejas, los prófugos más buscados de la Argentina son ahora un taxista imputado de abuso sexual agravado contra una pasajera; un acusado de asesinar a policías y experto en fugas; un carnicero convertido en sicario; un comisario de la Policía Federal imputado de ser uno de los líderes de una asociación ilícita; un presunto narcotraficante que habría pagado una coima a un juez para que le levantara la orden de captura; un homicida de dos remiseros; dos de los supuestos líderes de una organización narco con base en Itatí; y un policía que se escapó de los tribunales de Comodoro Py antes de ser condenado.

La lista de los prófugos más buscados no se termina en delincuentes comunes. Hay, además, varios ex integrantes de las Fuerzas Armadas con pedido de captura acusados por delitos de lesa humanidad.

Los rostros y los datos de los delincuentes más buscados se pueden encontrar en las páginas web de los ministerios nacionales de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y en el sitio online del Registro Nacional de Reincidencias, publica el diario La Nación.

En abril de 2016, poco después de asumir al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich creó el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (Cufre). Según estadísticas de ese sector policial, que difundió el diario La Nación, durante 2016 y el primer semestre de este año fueron detenidas 4038 personas que tenían pedido de captura.

Por algunos de los prófugos, el gobierno nacional ofrece importantes recompensas. Por Martín Alejandro Espiasse Pugh, por ejemplo, se ofrecen 500.000 pesos. Está prófugo desde el 20 de agosto de 2013 cuando protagonizó, junto con otros 12 reclusos, una cinematográfica fuga de la cárcel de Ezeiza. Es el único que no pudo ser recapturado.

Espiasse Pugh nació hace 39 años en la ciudad de Trelew, en Chubut, donde fue acusado de haber matado a sangre fría a dos policías. Después de evadirse del penal de Ezeiza fue relacionado con un millonario robo en Chile.

Pedro Fernández Torres, de 50 años y que trabajaba como carnicero, está prófugo desde enero del año pasado. Su orden de detención fue firmada por el juez criminal y correccional porteño Hernán López, a cargo de la investigación del homicidio del empresario español Roberto Fernández Montes, asesinado en un piso de Caballito. Un yerno de la víctima, Santiago Corona, es el único detenido que tiene la causa. Fernández Torres habría recibido un pago para concretar ese homicidio. Una de las hipótesis de los investigadores es que se fugó a Paraguay, donde nació el 30 de septiembre de 1966.

Hasta septiembre del año pasado, el comisario Norberto Villarreal era el jefe de la comisaría 35a., con jurisdicción en Núñez y Saavedra. En noviembre pasado, por pedido del fiscal José María Campagnoli, el juez Ricardo Farías ordenó de su detención ante la presunción de que era uno de los organizadores de una asociación ilícita que les exigía dinero a comerciantes y empresarios a cambio de una seguridad privilegiada, la famosa “caja negra” de las comisarías. Por ese caso está imputado el ex jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, quien fue liberado hace pocos días.

Por José Miguel Farfan, un ciudadano argentino imputado de integrar una banda narco que traficaba cocaína en aviones que ingresaban ilegalmente en el país desde Bolivia, ofrecen 500.000 pesos de recompensa. También fue acusado de pagarle una coima al ex juez federal de Salta, José Solá Torino, a cambio de que levantara una orden de captura en su contra.

Tito Franklin Escobar Ayllon está prófugo desde el 13 de mayo de 2015. Por él, que nació en La Paz, Bolivia, en 1970, también hay una recompensa de 500.000 pesos. Está acusado de abuso sexual agravado. La víctima fue una joven que tomó el taxi que el sospechoso conducía en Olleros y Alvarez Thomas, en Chacarita.

Luis Saucedo, alias “Gordo”, y Federico Marín, apodado “Morenita”, son los presuntos líderes de la organización criminal que desde Itatí distribuía grandes cantidades de marihuana a siete provincias. Quien aporte información valiosa para posibilitar su detención podría recibir una recompensa de 500.000 pesos. En esta causa, conocida como Operativo Sapucay, a cargo del juez federal Sergio Torres, fue detenido el por entonces intendente de Itatí Natividad “Roger” Terán y otros políticos de esa ciudad correntina.

Alexis Martín Naredo era integrante de la Policía Federal y fue juzgado por el homicidio de un joven de 18 en Boedo. En plena audiencia pidió permiso para ir al baño y nunca regresó para escuchar la sentencia a prisión perpetua. Está prófugo desde hace tres años.

En 1999, Sergio Ricardo Almaraz fue condenado a reclusión perpetua por el homicidio de dos choferes de remises en Chaco. Está prófugo desde 2000 y el año pasado el gobierno nacional fijó una recompensa de 200.000 pesos para quien aportara datos para dar con él, uno de los “integrantes” de la lista de delincuentes más buscados.