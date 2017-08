 Estiman que con un dólar a 20 pesos los paraguayos volverían a comprar en masa en Posadas

El contador y economista Guillermo Knass destacó que se nota una marcada disminución en la cantidad de personas que cruzan a Paraguay y lo atribuyó al aumento del dólar en Argentina. Advirtió empero que la cotización actual de la moneda estadounidense puede tomarse como un pico provocado por la incertidumbre electoral. Estimó que a pasados los comicios, la devaluación acompañará a la inflación, lo que llevaría a un dólar a unos 19,35 pesos a fin de año.

Guillermo Knass – Radio República

“Mucho más que esto no va a pasar con el dólar, creo que estamos en el momento de mayor incertidumbre, eso hace que la gente vaya a refugiarse en el dólar, no solo los particulares sino también los inversores extranjeros que desarman sus carteras en pesos y se pasan al dólar, eso siempre pasa antes de las elecciones. El aumento que hubo en estos últimos días es todo el aumento que no hubo en el año, al final la devaluación hace lo que siempre hace, acompañar a inflación”, consideró Knass en diálogo con Radio República.

Explicó que la suba del dólar tuvo una incidencia inmediata en el comercio de frontera y que eso puede verse en la cola del puente que se redujo significativamente. “La gente va muy seguido a Encarnación y compara los precios te dice que ahora ya no es conveniente y eso tiene que ver con la devaluación, con el dólar a 20 tendríamos a los paraguayos comprando acá”, indicó.

Consideró empero que la moneda estadounidense difícilmente vaya a aumentar mucho más, dado que uno de los objetivos centrales de la política económica del gobierno nacional es contener la inflación y para ello resulta imprescindible frenar al dólar.

Argumentó que en muy poco probable que el Gobierno nacional no pueda controlar al dólar dado que el Banco Central tiene “poder de fuego” para intervenir en el mercado.

Advirtió que con el dólar planchado y la continuidad de la política de tasas de interés altas, el país volverá a ofrecer un escenario ideal para practicar la “bicicleta financiera que está dando ganancias que no existen en el mundo, alrededor de 26 por ciento anual en dólares, así le va a ir al país si seguimos con eso”, pronosticó.