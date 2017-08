Corrientes: para poder huir, narco abrió fuego frente a cancha de fútbol infantil

En pleno centro de la ciudad de Ramada Paso se produjo una balacera cerca de un predio donde un grupo de niños jugaba al fútbol. La agresión a mano armada fue efectuada por un narco, quien al verse cercado por efectivos federales, decidió disparar para lograr huir en medio de la confusión.

No se produjeron heridos de milagro. Por otro lado, si bien algunas fuentes apuntaron que se trataba de un solo criminal, en paralelo otras aseguraron que se trataba de dos narcos, quienes iban a bordo de un coche Chevrolet Meriva repleto de droga.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:30 por la Avenida 13 de Junio, donde se detuvo el mencionado vehículo el cual era perseguido por agentes de Prefectura y Gendarmería Nacional, según se indicó extraoficialmente.

El automóvil fue seguido tras evadir un control vehicular rutero.

Según contó el periodista local Daniel Puyol, un grupo de chicos se encontraba en las cercanías, en una cancha de fútbol.

En medio del partido que jugaban los menores, el sujeto ingreso al predio y comenzó a disparar.

La reacción, de los testigos ocasionales, fue de tirarse cuerpo a tierra para evitar ser alcanzados por algún proyectil.

Puyol sostuvo que los disparos sólo fueron efectuados por este hombre, ya que los agentes de seguridad decidieron no responder, al ver pequeños presentes.

“No hubo chicos heridos, aunque si se asustaron mucho”, comentó el colega quien detalló que era un grupo de 30 menores.

Tras generar confusión con su accionar, el hombre fue hacia un camping y logró escapar.

En ese sentido, se presume que pudo haber tenido a disposición un segundo vehículo, aunque dicho dato aún se investiga.

Asimismo no trascendió el peso de la droga, la cual sería marihuana.

El Chevrolet Meriva en tanto fue secuestrado. A simple vista se podía observar que el asiento trasero estaba repleto de los bultos con la sustancia.

Fuente: diario Época