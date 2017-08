El Banco Central ya sacrificó u$s 1.600 millones para contener al dólar cerca de los $ 18 antes de las PASO

El Banco Central volvió a sacrificar millones de divisas este jueves para contener al dólar, que cedió cuatro centavos a $ 18,01 en bancos y casas de cambio, en medio de una sostenida demanda estimulada por la percepción que existe en el mercado de que las elecciones primarias del domingo no serán una contienda fácil para el oficialismo.

La autoridad monetaria debió desembolsar en la rueda otros u$s 298,2 millones, por lo que en menos de dos semanas ya vendió en la plaza más de u$s 1.600 millones para contener al tipo de cambio en torno a los $ 18.

La nueva participación oficial hizo que la divisa mayorista cerrara casi estable a $ 17,725, y con un 34% menos (u$s 641 millones) de volumen con relación a la rueda previa.

Desde el comienzo de la jornada, la autoridad monetaria salió a marcar la cancha con fuertes órdenes de venta para intentar contrarrestar una importante demanda por dolarización. “Con menor monto de ventas que en la víspera, el Central logró contener otra vez la presión sobre el tipo de cambio, y acotó la fluctuación del precio a rango muy estrecho”, remarcó un operador, quien sostuvo que “la intervención del BCRA tranquilizó los ánimos de los compradores”, algo exaltados en los últimos días por el efecto electoral.

Con muchísimo menos volumen operado, el BCRA puso desde el inicio un techo al precio del dólar, con una oferta de u$s 50 millones a $ 17,74. “Así, transcurrieron varias horas con poco movimiento, ya que recién a las 14:30 horas se decidieron a pagar la oferta de 50 millones”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios. Luego, el ente regulador repitió la oferta un par de veces, incluso bajando el precio a un mínimo de $ 17,71, agregó.

“Se calcula que el BCRA liquidó alrededor de u$s 280 millones de sus reservas, ejecutando las órdenes en la última media hora del mercado, bajando el precio en las ofertas hasta 3 centavos”, remarcó Izzo.

Visto todo lo acontecido en estos últimos cuatro días, en los que el BCRA desembolsó unos u$s 1.237, 1 millones (cerca de u$s 1.600 millones si sumamos otros u$s 347 millones de jornadas anteriores), en el mercado creen que este viernes, en la última rueda previa a las PASO, el precio de la divisa se mantendría en estos niveles, con intervenciones del BCRA nuevamente.

“Está claro que la decisión oficial de evitar desbordes que alteren significativamente el nivel alcanzado por el tipo de cambio se mantendrá en la última rueda de la semana previa a las elecciones del domingo y traslada todas las expectativas para el comienzo de la próxima cuando el resultado de las mismas sea un hecho consumado”, analizó un operador de PR Corredores de Cambio.

Recordemos que en la víspera, el BCRA realizó la mayor intervención durante la era Macri en la plaza cambiaria: vendió u$s 584 millones, pero no logró impedir que el billete estadounidense marcara un nuevo récord ($ 18,05).

En el segmento informal, a su vez, el blue aumentó siete centavos a $ 18,48, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cedió tres centavos a $ 17,78 y el Bolsa bajó 10 centavos a $ 17,76.

En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 520 millones, de los cuales el 42% fue a fin de mes a $ 17,995 con una tasa implícita de 27,97%. El plazo más largo operado fue enero, que cerró a $ 19,685, con una tasa implícita de 23,39%. Diciembre se operó en $ 19,35, con una tasa implícita de 23,64%TNA. Los plazos bajaron en promedio unos 4 centavos.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 48.368 millones, disminuyendo u$s 273 millones respecto al miércoles.

Ámbito Financiero