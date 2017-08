Tahona hoy cumple 28 años llevando calidad a la mesa de los posadeños y los festeja con promociones y el sorteo de un televisor

La reconocida cadena de panaderías hoy suma un nuevo aniversario y lo celebra con descuentos del 10% en cualquier producto durante todo el día. También sorteará una televisión y tortas para sus clientes a través de Misiones Online. Después de las 18 daremos a conocer los nombres de los ganadores. Inscribite en el formulario que está al pie de la nota y participá.

La historia de Tahona arranca con una joven pareja de uruguayos que llegó a una ciudad desconocida para ellos, como Posadas, que les abrió las puertas de par en par. Allí pudieron desarrollar su panadería familiar, que se inició hace 28 años en un humilde local, y mañana cumple un nuevo aniversario con cinco sucursales y siendo una reconocida firma de la capital misionera.

“Empezamos con lo primordial, trabajando mi señora en la caja y yo en la parte de elaboración: ahí cocinábamos y vendíamos; hacíamos todo junto, con la suerte de que teníamos mucha experiencia en el rubro ya que veníamos de Buenos Aires y yo había recorrido gran parte de la provincia y el país dando cursos”, recordó Omar Acosta, propietario de la cadena, quien rememoró haber llegado tan sólo “con una mochila cargada de aspiraciones”.

El primer local fue en la calle San Lorenzo al 2028, chiquito pero desde donde empezó a crecer con fuerza hasta convertirse en uno de los pilares de la panadería de la provincia. La clave para ese crecimiento, según Acosta, “es un conjunto de cosas: el servicio, la atención y la continua búsqueda del cambio en productos y agregando cosas nuevas para que la gente se siga interesando”.

Carácter familiar

Una de las cosas que no cambió a lo largo de los años fue el carácter familiar con el que se formó la empresa y que al día de hoy continúa, ya que las hijas de Acosta se encargan de las elaboraciones de las tortas especiales y de la organización de los eventos, mientras que su mujer está al cargo de los postres. “Ellas se están perfeccionando continuamente en Buenos Aires haciendo cursos”, contó el empresario.

Otro de los símbolos de Tahona son las “Chinas”, un producto que hoy en día es icónico de Posadas: “Siempre me decía un amigo que algún día tratara de identificarme con un producto, pero en la panadería ya no hay secretos, todo el mundo hace las cosas medio parecidas, no hay mucho para inventar. Nosotros creamos esa galletita, que está pensada a base de una tradicional marinera que antiguamente llevaban los barcos que duraba muchos meses y nació para la gente que se embarcaba”.

Para celebrar estos 28 años brindando calidad e innovación en Posadas, Tahona lo celebra mañana con un 10% de descuento en cualquier compra que se realice en todos sus locales, aunque los festejos continuarán a lo largo de todo el mes con diversas promociones.