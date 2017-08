Puerto Iguazú: allanaron la casa del bebé que terminó internado con fracturas en la cabeza

Por orden del juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brítes, allanaron la casa del bebé de dos meses y 22 días que sufrió serios golpes en la cabeza el fin de semana, en circunstancias que todavía no fueron establecidas.

Expertos de la Policía provincial hicieron una inspección ocular y un croquis en la residencia del barrio Villa Alta. Por el momento, no hay imputados por el hecho, aunque están en la mira los padres de la criatura, internada por estas horas en el hospital Pediátrico de Posadas, y una supuesta niñera que lo habría cuidado entre la noche del sábado y la madrugada del sábado.

“El martes nos enteramos por una denuncia de los médicos de Pediatría de Posadas, quienes atendieron al chico”, le contó a Radio República el juez Brítes.

“En un primer momento la Policía se entrevistó con los padres y ellos aportaron su versión. Dijeron que todo sucedió el domingo por la madrugada, cuando ellos estaban en un boliche y el bebé con una niñera. Están tratando de localizar a esa niñera”, añadió el magistrado.

“Ellos no dijeron que la criatura se cayó y se golpeó. Dijeron desconocer qué sucedió con él. Pensaron que tenía un problema estomacal, porque tenía problemas para alimentarse. Lo llevaron a una curandera, que les dijo que estaba golpeado”, indicó.

, juez de Instrucción de Puerto Iguazú (Radio República)