“Hay que refundar el básquet femenino, mejorar la organización de torneos y levantar las deudas para seguir creciendo”

Queiroz pasó por Misiones Online TV y habló de todo. Sus dos meses y medio en la gestión y como trata de que la Federación Misionera de Básquet siga creciendo. El titular del club Tirica de Eldorado vio con buenos ojos el crecimiento que ha tenido el deporte en este corto tiempo. “Hoy somos doce clubes y hace un tiempo ni podíamos jugar un torneo de tan pocos equipos que había en Primera. Eso está cambiando y ojalá que en el tiempo se sigan sumando clubes. Estamos mejorando en la organización de los torneos y eso se está viendo”, dijo.

Respecto a los trabajos a realizar, habló de una conexión con la gente que está acompañando más y que la parte empresarial que apoya no está ajena a la situación del país. “Es difícil pensar en competir en un torneo nacional sin la ayuda del gobierno o la parte privada. Muchas veces no se puede y aunque la ayuda del estado llegue no alcanza. Igual la gente está acompañando más, sobre todo en el interior”.

A su vez consideró que las formativas del básquet misionero no tienen nada que envidiarle a la de otras provincias que tienen más competencias como Corrientes, Chaco u otras provincias cercanas. “Si bien en esos lugares hay mayor competencia, la formación de nuestros chicos es buena y eso es gracias a los clubes, los profesores. No estamos lejos, si sabemos que cuesta mucho salir a competir”.

Queiroz habló de una idea de refundar el básquet femenino y para ello hay una intensión que desde el minibásquet la categoría femenina sea obligatoria para los clubes. “Esto con el tiempo va a dar como frutos un nivel mejor en las mujeres como lo hay con los hombres”, indicó.

Como otro de sus ejes, consideró que la Federación le llegó a sus manos con una deuda muy grande y que hay que hacer una convocatoria para ir disminuyendo los valores que se adeudan. “Nos encontramos con una federación de unos 400 mil pesos de deuda y contratos inviables para nosotros. Hay que refinanciar para poder cumplir con los deudores”, agregó.

Por último opinó sobre los misioneros, el nivel del básquet actual y la participación de OTC en el Torneo Nacional de Ascenso. “Uno no puede hablar mucho sin estar adentro. Pero es cierto que es todo un mérito mantenerse 11 años en el TNA como lo hace Oberá Tenis Club. También que no han tenido muchas oportunidades jugadores de nuestra provincia ni tampoco entrenadores, ahora parece que quieren cambiar esta cuestión”.

“La gente se va a ver mucho más identificada con el club si hay misioneros y ni hablar obereños. Creo que hay jugadores que han estado en la liga provincial con capacidad de estar en OTC. Ahora no es menos cierto que muchas veces es difícil competir con clubes de otras provincias que no solo te ofrecen seguir creciendo como deportistas sino empezar a tener rédito económico”.