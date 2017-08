En el cierre de la campaña Closs, advirtió que la peor amenaza del gobierno nacional es una reforma previsional

Con un acto multitudinario en Posadas, el Frente Renovador cerró su campaña con miras a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán este domingo en todo el país. Del acto participaros los precandidatos Maurice Closs, Ricardo Wellbach, el candidato a diputado provincial, Martín Cesino y el intendente de Posadas, Joaquín Losada.

Durante su discurso, Wellbach, actual subsecretario de Gobierno de la provincia, cuestionó al gobierno nacional y dijo que sus candidatos no se animaron a recorrer la provincia porque tienen miedo de enfrentar cara a cara a la gente. “¿Saben por qué no hablan con la gente? Porque vienen con el puñal bajo el poncho”, arengó el candidato. En ese sentido añadió que el misionero no se deja engañar fácilmente y aseguró que por las venas corre la sangre y la rebeldía de Andresito.

En tanto Closs fue durísimo en sus críticas hacia el gobierno nacional, a quien acusó de no tener militancia y de llevar adelante su campaña a través de las redes sociales. “Esa es la principal diferencia. Nosotros salimos y recorremos, recibimos afecto, confianza, siempre de cara a nuestra gente, contando los que pensamos con enorme sinceridad”, sostuvo. Además, Closs dijo que el presidente Macri tiene un doble discurso y una doble moral luego de sus críticas a los ingresos brutos que cobra la provincia y señaló que durante los ocho años del presidente como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobró el mismo impuesto. “Sepan ustedes que le está pidiendo plata a las otras provincias para darle a (la gobernadora de la provincia de Buenos Aires) María Eugenia Vidal que cobra el 5 por ciento de ingresos brutos. No corresponde que el presidente que es una persona seria venga con un discurso oportunista a una provincia que no gobierna”, señaló y agregó que por cada 100 pesos, 27 se reparten las provincias y el resto se queda en la Nación.

En otro tramo de su discurso, Closs advirtió que el principal peligro de un eventual triunfo del oficialismo nacional es una reforma previsional. Aseguró que el gobierno quiere llevar la edad jubilatoria de los hombres a los 70 años y la de las mujeres a los 65. “Lo hacen porque no conocen la realidad, porque no saben que un trabajador de Emsa de 69 años no puede andar colgado de un poste”, aseguró el ex gobernador.

Además habló sobre el problema de las asimetrías con Paraguay y recordó que el candidato a diputado nacional por Cambiemos, Luis Pastori, es el autor del artículo 10 de la ley Pyme que el gobierno nacional no reglamenta y cuyo reclamo llevan adelante diversos sectores de Posadas. “Pastori no tiene el coraje y la valentía para pararse frente a Macri o (Marcos) Peña o quien sea para decirles que tienen que reglamentarla. Seguramente pensará en su lugar y en lo que les pasó a (el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso) Prat Gay y (el ex presidente del Banco Nación, Carlos) Melconian, que cuando criticaron la marcha de la economía fueron eyectados”, agregó.

Para cerrar su intervención, Closs llamó al pueblo de Misiones a confiar en los legisladores y candidatos del Frente Renovador, que ayudarán al gobernador Hugo Passalacqua a conseguir más recursos para la provincia y señaló que el domingo el triunfo de la Renovación se celebrará en toda la provincia.