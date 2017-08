El Banco Central hizo la mayor intervención en la era Macri: vendió 584 millones, pero igual el dólar trepó al récord de 18,05 pesos

El Banco Central realizó este miércoles la mayor intervención durante la era Macri en la plaza cambiaria: vendió u$s 584 millones, pero igual dólar trepó al récord de $ 18,05.

La demanda de dólares por parte de bancos, empresas e inversores con el objetivo de cubrirse antes de las elecciones electorales del domingo volvió a presionar sobre los precios, pero fue contenida nuevamente por la intensa actividad desplegada por el Central, que en las últimas nueve jornadas ya sacrificó más de u$s 1.300 millones de sus reservas.

La fuerte intervención de la autoridad monetaria sí se hizo sentir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa bajó dos centavos a $ 17,72 y cortó una racha de cinco alza consecutivas, en la que acumuló un avance de trece centavos y medio.

En esta sesión, los máximos se anotaron a poco de iniciada la sesión cuando la supremacía de la demanda impulsó subas que llevaron los precios a tocar los $ 17,84. Las posturas de venta del Banco Central fueron marcando el techo a la cotización del dólar al mismo tiempo que abasteció los pedidos de compra que no encontraron eco en la oferta privada. La intensidad de la intervención oficial se mantuvo constante pero con bajas en los precios que empujaron al tipo de cambio a niveles del lunes pasado haciéndole registrar mínimos en los $ 17,72 en el último tramo del día.

“Las agresivas posturas de venta del BCRA empujaron la cotización del dólar hasta llevarla al mismo nivel del lunes con un claro objetivo de minimizar el impacto que el proceso electoral tiene sobre la variable cambiaria”, destacó el analista Gustavo Quintana. Agregó que “el mercado y los agentes económicos parecen estar testeando el nivel de respuesta oficial ante un cambio de expectativas que alienta el traspaso de carteras de inversión hacia un activo seguro como es el dólar en el plano local”.

En este contexto, el volumen operado subió un 50% a u$s 977 millones, una cifra récord para este año y el más alto desde el 30 de junio del 2016 en momentos en que la autoridad monetaria debió afrontar vencimientos de los contratos a futuro pactados en 2015 durante el gobierno de Cristina de Kirchner.

El director de Portfolio Personal, Lucas Gardiner, indicó que los ahorristas e inversores “salieron a comprar dólares un poco por exageración de la imagen de la expresidente Cristina Fernández como senadora, sumado a que el dólar se mantuvo casi sin movimiento prácticamente en los primeros cinco meses del año en un nivel que el mercado percibe como barato”.

Señaló que “hay movimientos de precios dentro de la plaza cambiaria que no son racionales, o al menos no encuentran una explicación lógica. Algunas personas, que hace dos meses atrás se apuraban a vender dólares porque estaban podría seguir bajando, ahora creen que hay que esperar porque están convencidos que seguirá subiendo. Pero creo son comportamientos irracionales, que insisto no encuentran una explicación lógico. Lo mismo pasa por momentos con las acciones”.

Gardiner consideró que “el dólar hizo su movimiento correctivo, tal vez más brusco de lo esperado, pero este trabajo del Banco Central de mantener las tasas altas para que la gente piense en pesos será un camino largo”.

En el segmento informal, a su vez, el blue cerró casi estable a $ 18,41 de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cedió dos centavos a $ 17,81 y el Bolsa terminó estable a $ 17,86.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 670 millones, casi el 60% fue pactado en fin de mes a $ 18,015, con mucha oscilación y con una tasa al final de 29,5%TNA. El plazo más largo negociado fue julio del 2018 a $ 21,3500 con una tasa implícita de 21,14%TNA. Diciembre se operó a $ 19,3950 con una tasa de interés incluida de 24,27%TNA. Los plazos terminaron subiendo un par de centavos hasta fin de año.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 48.624 millones, disminuyendo u$s 358 millones respecto al martes.

