Desde Defensa del Consumidor advierten sobre estafas en venta de automóviles 0km fuera de la provincia

Alejandro Garzón Maceda, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor contó que en los últimos tres meses se multiplicaron las denuncias de compradores estafados en la compra de vehículos 0 kilómetro. Reiteró que se deben extremar los recaudos a la hora de realizar depósitos en cuentas bancarias de terceros y confirmó que un importante número de misioneros fueron estafados mediante esta modalidad.

“Lo que más nos preocupa es la oferta de vehículos 0 kilómetros de vendedores extra provinciales. La gente compra, hacen los depósitos y la otra parte no cumple. Les pedimos a l agente que verifiquen y chequeen que no concedan fácilmente sus datos y si compran un auto no hagan depósitos en efectivo a cuantas no vinculadas porque después no aparecen los autos. En los últimos tres meses recibimos muchas denuncias y cuando investigamos no hallamos ni al vendedor o datos de él en la concesionaria mencionada”, dijo.

En otro tramo de la entrevista y al referirse a la ley que obliga a los comercios a exhibir los precios de los productos en vidriera, dijo que están aplicando multas que se inician en mil pesos. “Nosotros aplicamos multas de oficio y hay mucha resistencia en los negocios. En algunos casos hay reincidencias con montos que llegan a los 8 mil pesos. Los precios que se deben exhibir son de contado y financiado”, dijo. Respecto a este tema agregó que el 60 por ciento de los comercios cumple con la norma vigente pero que hay resistencia y que en algunos casos argumentan cuestiones estéticas o simplemente se niegan a hacerlo ya que si un comprador está interesado en algo de la vidriera ingresa al local, mira todo e incluso puede adquirir otro producto.