Bebé golpeado en Puerto Iguazú: “la familia es la más interesada en que se sepa cómo se produjeron las lesiones”, dijo el abogado

Jorge Fernández, abogado de la familia del bebé de dos meses que permanece intentado en grave estado en el Hospital de Pediatría de Posadas, sostuvo en Canal 12 que la familia está a disposición de la justicia porque es la primera interesada en que se sepa cómo su hijo terminó al borde de la muerte. En tanto el papá del bebé dijo que ayer los médicos le revelaron que el traumatismo pudo haber ocurrido incluso 15 días antes de que se presenten los síntomas.

Jorge Fernández, abogado de la familia.

El letrado contó que ayer se allanó la casa donde vive la joven pareja y el bebé con el fin de hallar pruebas o indicios.

“Se allanó el domicilio de ellos, se sacaron fotos buscando indicios de violencia familiar y no encontraron nada. La familia es la primera interesada en ponerse a disposición de la justicia. Ellos se encontraron con que el llanto que no paraba, empezaron a desconfiar de otras razones, hace 3 días lo llevaron al hospital donde los médicos detectan que hay algo más grave. Ahí le hacen placas y lo derivan a Posadas. La familia no tiene nada que esconder”, remarcó el letrado.

Asimismo dijo que se investiga también a la niñera pero es prematuro hacer imputaciones sin tener elementos suficientes, pero aseguró que a los padres el bebé no se les cayó de ningún lado y que por su parte la niñera niega algún accidente doméstico.

Por su parte la madre de la criatura se expresó por Facebook y posteó el siguiente escrito:

En tanto Patricia Rivero, quien cuidó al bebé el sábado por la noche también hizo lo propio:

De su lado, Mauro, padre del bebé, se comunicó con este medio y dijo que no acusan a nadie y sólo esperan que la justicia determine qué le pasó a su hijo. Dijo estar sumamente angustiado por la salud del pequeño que anoche mostró leves mejorías y que no son padres golpeadores. “Estamos a disposición de la justicia. Se están diciendo muchas cosas que no son verdad. Si tengo que ir preso, voy preso pero quiero saber qué pasó con mi hijo. El tiene otra niñera, esta chica que quedó el sábado es amiga de mi señora y se oreció a quedar con el bebé un rato. Ayer los médicos nos dijeron que el golpe pudo haber ocurrido hasta incluso 15 días antes de que aparezcan los síntomas. Somos una pareja normal y les damos lo mejor a nuestros hijos”, remarcó.

A continuación parte de salud del niño de Puerto Iguazú emitido ayer por Salud Pública:

El Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro comunica el niño de 2 meses y 22 días, de Puerto Iguazú, que ingresó al Pediátrico “con lesiones graves en ocasión de cuidados familiares y/o terceros, actualmente en investigación”.

Diagnóstico

a) TEC GRAVE: Fractura de cráneo + lesiones hemorrágicas múltiples e Isquémicas cerebrales. b) Convulsiones Post-Traumáticas c) Sospecha de Maltrato Infantil (SMI)

Estado actual:

El pequeño permanece en grave estado, estabilizado en Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) con soporte Inotrópico. Se requirió 2 transfusiones de sangre para mejorar su anemia provocada por la hemorragia traumática. El equipo médico continúa haciendo estudios de evaluación por sus lesiones.