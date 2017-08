Avancemos cerró su campaña con una caminata y reclamos por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pyme

Con una caminata de 48 que arrancó en Puerto Iguazú y San Pedro, el frente Avancemos, que nuclea a UNA, Vanguardia Radical, Trabajo y Progreso y el Partido Socialista, finalizó su campaña con miras a las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias (Paso) que se realizarán este domingo. Adolfo Velázquez, el precandidato a senador del espacio, aseguró que durante los días de campaña aprendió mucho de lo que ocurre en la provincia y que ese conocimiento le otorgó otra visión.

“Lo que pensábamos de la situación económica y de la actividad primaria la confirmamos, es un problema que tenemos que resolver. En la provincia la cosa no está fácil. El tema económico de nuestra provincia, principalmente nuestra economía regional está devastada. Los productos primarios están parados, no hay generación de empleo, se pierden todos los días fuentes de trabajo. Hoy los misioneros están más preocupados de si siguen trabajando y los que no tienen trabajo están en una situación muy difícil”, analizó Velázquez durante una entrevista en Misiones Online TV. En ese sentido, el también secretario general del Sindicato de Camioneros de Misiones recordó que Avancemos pudo entregar herramientas para paliar la crisis que viven las economías regionales y citó como ejemplo las leyes de Biomasa y de Góndolas, aprobadas por la Cámara de Representantes de la provincia a instancias de proyectos presentados por legisladores del espacio.

Además, Velázquez reclamó que la Nación instrumente el artículo 10 de la ley Pyme para darle una herramienta a las pequeñas y medianas empresas para sostener su producción y los puestos de trabajo. “El tema de las asimetrías tiene que ser una política de Estado del gobierno nacional. Misiones no es cualquier provincia. No terminamos de entender cuando el presidente dice que la economía está creciendo pero los únicos que crecen están al otro lado de la frontera. O el presidente no conoce o no entiende”, sostuvo el dirigente y agregó que para las Pymes es más importante para las Pymes el artículo 10 de la ley Pyme que insistir con una “chicana política” como calificó a la insistencia del presidente Mauricio Macri sobre la existencia de una supuesta “mafia de los juicios laborales”. “Lo que necesita nuestro país es una reforma de esa ley que sea global y proteger a los trabajadores. Hoy los trabajadores no están protegidos”, subrayó.