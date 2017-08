Se viene el seminario de maquillaje profesional y podés inscribirte y pagarlo con tarjeta y en cuotas en Compras Misiones

RELACIONADAS Se realizará el seminario de maquillaje profesional dictado por Ángeles Vázquez y podés pagar la inscripción con tarjeta y en cuotas en Compras Misiones

Animate a vivir una jornada a puro color de la mano de la maquilladora y caracterizadora Ángeles Vázquez. El viernes 11 de agosto de 14 a 17, estará dictando un workshop demostrativo de maquillaje social. El tema propuesto será “Pieles perfectas” entre otros, con una duración aproximada de 3 horas. En tanto el sábado 12, de 14 a 19, dictará un curso intensivo de maquillaje social con teoría y práctica. Inscribite en Compras Misiones y pagá con tarjeta y en cuotas.

“El curso lo vamos a dictar con Ángeles Vázquez. Ella es la mano derecha trabajando con Oscar Mulet uno de los grandes maestros maquilladores de Argentina. Entonces, la idea, es que Ángeles nos transmita todos sus conocimientos en pieles perfectas, sobre todo porque es un requerimiento que exigen nuestras clientas”, sostuvo Kike Sandoval, maquillador profesional y organizador del curso.

El maquillaje social brinda suavidad y color natural a la piel, quitando brillos y evitando tonalidades fuertes ofreciendo una apariencia natural, a tal punto que, quienes lo ocupan no parecen estar maquilladas a simple vista. “Lucen radiantes, vitales, pero pareciera que no están maquilladas. Es una técnica muy útil, sobre todo en regiones como la nuestra donde el clima es muy húmedo y las pieles son muy grasas, las chicas no se quieren ver con brillos y es imprescindible un maquillaje de larga duración”, contó.

En el taller podrás interactuar sobre las técnicas, aplicaciones y herramientas. Al finalizar se entregan certificados de asistencia.

El día sábado 12 de agosto de 14 a 19 se hará el curso intensivo de maquillaje social con práctica, este curso consta de una primera parte donde la maquilladora disertará sobre las temáticas a abordar, luego los maquilladores tendrán un break antes de iniciar la práctica. Posteriormente se dará inicio a la práctica bajo la supervisión de Ángeles Vázquez y finalmente se precederá a la entrega de los certificados correspondientes. En el momento de la práctica el maquillador deberá asistir con su maletín y brochero.

El workshop tiene una inversión de $600 y el Seminario Intensivo una inversión de $1200. Si desea asistir a ambas jornadas el valor es de $1500.

La cita es en el Edificio El Mirador – SUM Piso 11, avenida Marconi 3389 c/avenida Mariano Moreno, Posadas.