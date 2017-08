Safrán a Macri: “Mientras la economía no crezca no podemos hablar de baja de impuestos”

El ministro de Hacienda Adolfo Safrán, hizo referencia al planteo del presidente Macri sobre la insistencia en bajar los impuestos y el cuestionamiento por la Aduana en el ingreso a Misiones. “No vamos a entrar en polémica, pero hay que entender la diferencia de postura, donde en el Gobierno nacional hay una mirada de retirar al Estado en cuestiones que hacen al funcionamiento de la sociedad y plantean menos impuestos, pero menos prestaciones de parte del Estado”, marcó.

Adolfo Safrán. Red Ciudadana.

Dijo además que la presión impositiva de Misiones no es una de las más altas, sino que Buenos Aires, Córdoba, Capital, tienen alícuotas más altas que Misiones. “Entonces esta cuestión hay que desmitificarla sino hablamos con datos incorrectos”, sostuvo.

Sobre la Aduna de Misiones dijo que “es mal llamada Aduana paralela, es un tema que venimos explicando que es un régimen de pago a cuentas y si fuera inconstitucional cualquier empresa ya hubiese presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema y hubiera tenido un recurso favorable”, dijo Safrán. “Es un régimen permitido y otras provincias lo tienen, pasa que la condición geográfica de Misiones hace que este control funcione mejor, porque Misiones tiene solamente tres ingresos. Este pago a cuenta funciona bien y ayuda a combatir el contrabando que la AFIP está intentando evitar”, manifestó el Ministro.

Sobre el régimen de pago a cuenta explicó que “aquellas empresas foráneas que venden a la provincia tienen que pagar ingresos brutos a Misiones, no a Buenos Aires o a Córdoba, de la misma manera que empresas yerbateras de Misiones que venden su yerba a Buenos Aires, debe tributar en esa provincia”, declaró Safrán.

El funcionario de Hacienda aseguró que “cualquier intento de bajar impuestos va a desfinanciar a las que están ordenadas y complicar a las que hoy ya son deficitarias. Entonces el planteo es que mientras la economía no crezca no podemos hablar de una baja de impuestos”.