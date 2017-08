Puerta afirmó que la yerba sale de Misiones y vuelve con un 60 por ciento de recargo en impuestos

En el cierre de la campaña electoral para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se celebrarán este domingo, el precandidato a diputado nacional por el partido Unión Popular, Pedro Puerta, propuso realizar una reforma tributaria integral para todo el país, además de eliminar las aduanas paralelas. Puso como ejemplo el precio de los productos que llegan a la provincia y destacó sobre todo a la yerba mate.

“Vos pagás una zapatilla en Posadas y eso tiene ingresos brutos por cuatro por dos, ósea cuatro veces pagó el mismo impuesto en la aduana, tres veces en anticipo, una en declaración jurada y vuelve a pagar el mismo impuesto en el comercio con la carga que ya tiene encima. A eso se suma flete y todo lo demás. Entonces una zapatilla que tiene que pagarse a un precio accesible en Posadas, te sale un 60 por ciento más caro. Pasa con las zapatillas, con las camisas, con los útiles escolares, con la comida y pasa con la yerba mate. La yerba sale de Misiones y vuelve con un 60 por ciento de recargo, una locura. Lo más loco es que se hace acá. El camino de la yerba mate desde que es planta hasta el paquete sufre un recargo de un 60 por ciento. Ahí se va la plata que tiene que llegar al pequeño productor”, sostuvo el dirigente y señaló que Argentina tiene modificar su estructura tributaria para lo que propuso un tributo más simple donde cualquier persona, a través de una declaración jurada, conozca cuánto va pagar por año, lo pague y se financie al Estado de abajo hacia arriba. “Tenemos que hacerlo con simplicidad y transparencia. Hoy no sabemos dónde va la plata de los impuestos, la misma gente no sabe cuántas veces está pagando el mismo impuesto”, destacó.

En ese sentido remarcó que ese tipo de reformas se logra únicamente desde el Congreso de la Nación. “La clave del éxito está en el Congreso. Hoy tenemos legisladores que no van o si van no hacen lo que tienen que hacer. Tenemos que tener legisladores que legislen para Misiones y para la nueva Argentina. Tenemos que legislar en materia de transparencia, tenemos que crear un sistema tributario simplificado, transparente, una reforma tributaria integral donde bajemos los impuestos, donde eliminemos los anticipos crediticios fiscales de las aduanas paralelas, eliminemos las aduanas paralelas que son inconstitucionales y reactivemos de una vez por todas la economía argentina. Todo eso se hace desde el Congreso de la Nación. El rol del legislador está en legislar y controlar”, afirmó el hijo del ex gobernador y actual embajador argentino en España, Ramón Puerta.

En tanto sobre la realidad que pudo palpar durante la campaña, aseguró que en la población a una fuerte decepción con la clase política. “Hay una fuerte decepción de parte de la sociedad con la clase política. Yo también soy un pichado de la sociedad de ver las mismas caras siempre, de entrar al cuarto oscuro y no saber a quién votar porque ninguno te cautiva. Nosotros nos presentamos como una alternativa. Teníamos dos caminos: sumarnos a los chicaneros y criticones o salir a proponer, recorrer la provincia, charlar con los vecinos, llevar nuestra propuesta, escuchar, que es una de las funciones más importantes del político, porque si se escucha se aprende y hemos tenido una excelente recepción”, concluyó.