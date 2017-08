Muerte y misterio: hallan sin vida a mujer y a su hijastro

El macabro hecho se produjo en Los Reartes, una zona rural en Calamuchita, Córdoba. Los cadáveres fueron hallados en una cama de una vivienda en la que no residían. Investigan si se trata de un doble homicidio o de un crimen seguido de suicidio.

Un joven de 24 años y una mujer de 40, que era la pareja de su padre, fueron hallados muertos en una vivienda.

Las hipótesis iniciales van desde un homicidio seguido de suicidio hasta un doble crimen, provocado por un tercero.

Los dos cuerpos presentaban varias heridas de arma blanca, tendidos en la cama de la vivienda, aunque las autoridades aclararon que no eran quienes vivían en esa casa.

La fiscal de Río Tercero, Andrea Heredia Hidalgo, informó que por el momento no hay imputados, que “el cuadro era terrible” y prefirió no plantear hipótesis sobre el caso, hasta tanto no tener en sus manos los resultados de los peritajes dispuestos, entre ellas el de la autopsia.

Heredia Hidalgo confirmó que la mujer estaba en pareja con el padre del joven y remarcó que “no hay denuncia previa de violencia de género entre estas dos personas”.