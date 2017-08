La biblioteca Popular busca sumar más lectores

Hoy en día, con el avance de las nuevas tecnologías y todas las facilidades que hay gracias a internet, han desplazado a un viejo pero muy confiable amigo: el libro. Está naciendo una nueva generación que prefiere leer a través de su Smartphone, antes que ir en buscar de un libro.

Laura Abián. Radio Libertad.

Desde la Biblioteca Popular buscan a sacar ese “miedo” que tiene la sociedad en general con respecto a la biblioteca y acercarse a descubrir lo que tienen los libros para ofrecer. Por eso Laura Abián encargada de lectura de la Biblioteca Popular de nuestra ciudad habló con Radio Libertad sobre esto: “La biblioteca popular tiene 103 años, lo cual tiene libros de todas las épocas. Igualmente la gente tiene la idea de que porque la biblioteca popular es vieja tiene libros viejos y eso es un error porque la biblioteca todo tiempo está adquiriendo libros nuevos”.

Laura habló del papel que juega un libro como herramienta para transmitir cultura: “Los libros solos son aparatos imperfectos, artefactos que no funcionan solos, necesitan que alguien los haga andar. También forman parte de algo más basto, algo que tiene que ver con la cultura y con la transmisión de la cultura, tiene que haber alguien que le está transmitiendo algo a otro. Si yo le dejo a un nene un libro arriba de la mesa, el nene seguramente lo agarre, lo hojee y no haga nada pero es distinto si yo me acerco con el libro en la mano y establecer un dialogo”.

Por ultimo Laura dejó la invitación abierta para cualquier persona que quiera conocer la historia que tiene para contar cada libro que espera ser leído en la biblioteca: “acérquense a la biblioteca, pueden ir, chusmear, las estanterías son abiertas, uno puede ir y recorrer”, concluyó.

La Biblioteca popular de Posadas cuenta con 600 socios activos que pueden encontrar entre 42 mil libros de distintas temáticas para abarcar a lectores de todas las edades.