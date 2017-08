Jornada Regional Incluir Salud: referentes del NEA se reunieron en Posadas

Los equipos del Programa Federal Incluir Salud de los Ministerios de Salud de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa y del Ministerio de Salud de la Nación participaron hoy de la Jornada Regional del NEA, que se desarrolló en el Espacio Multicultural de la Costanera de Posadas.

El encuentro estuvo encabezado por el Ministro de Salud Pública, Dr. Walter Villalba, el Ministro de Desarrollo Social, Dr. Lisandro Benmaor; la Coordinadora Provincial del Programa Incluir Salud, Dra. Dalila Bühl y la Dra. Silvia Moyano en representación del Ministerio de Salud de la Nación.

El titular de la cartera sanitaria provincial agradeció la presencia de los referentes de Nación, Corrientes, Chaco y Formosa. “En la sencillez de este acto y de esta presentación se demuestra lo que es nuestra provincia, una provincia periférica, humilde, alejada del País central, pero que tiene como emblema justamente el federalismo, y el echo de tener un programa federal marca la posición que tomó el Ministerio de Salud de la Nación en fortalecer este tipo de esquemas y sobre todo en fortalecer la filosofía de trabajo en conjunto”.

“Para quienes nos visitan les cuento que nosotros tenemos una Salud Pública que representa casi el 16 % del presupuesto de la provincia, realmente hay una fuerte intensión de estado provincial en poner a la salud como tope en la agenda, como una política de estado que viene creciendo año a año.

La filosofía del estado provincial es tomar decisiones permanentemente pensando en el que mas lo necesita, nunca uno se equivoca cuando tiene que tomar una decisión difícil y favorece al que mas lo necesita, por eso es importante que de aquí se lleven esa concepción de trabajo. También que nos den a nosotros las experiencias que traen de afuera, para que aprendamos cada día más, que se lleven nuestras experiencia humilde, que se lleven parte de nuestra gestión que creo que es realmente buena, que la juzguen, que nos ayuden a mejorar, por sobre todo que sepan que en esta humilde provincia alejada, vamos todo los días fortaleciendo los derechos inclusivos, que creemos que tienen que tener las políticas sociales. No es lo mismo para un estado administrar recursos desde la riqueza con un producto interno alto per cápita como lo pueden tener cuatro distritos como son Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, que administramos en provincias periféricas como las nuestras como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Por eso es bueno que vean como nos manejamos aquí, cuáles son nuestras carencias para que nos ayuden a transmitir algunas de ellas a nivel central y por supuesto conseguir la mejor solución para nuestros titulares de derecho del Incluir Salud.

Del Ministerio de Salud de la Nación participaron la Lic. Maria Custore y el Dr. Gustavo Montenegro. Participaron de Chaco la Subsecretaria de Coordinacion de Salud de Chaco, Contadora Gabriela Youluk, el Coordinador del Incluir Salud de Chaco, Fabian Curienzo junto a su equipo de trabajo, la Coordinadora de Formosa, Dra. Juana Canteros y su equipo y la Coordinadora de Corriente, Contadora Melisa Donich..

La Coordinadora provincial del Programa Federal Incluir Salud Misiones, Dra. Dalila Bühl remarcó que los dos ejes de trabajo de la jornada fueron consensuados con las provincias del NEA, “ temas que tenemos en común y que queremos charlarlos, ver, que dificultades tiene cada provincia y que cosas ya tienen resultados y que nos pueden servir a las otras que aun no las tenemos, uno te los temas que queremos hablar es: las prestaciones de discapacidad como eje del programa. Uno de los temas es discapacidad, y el otro circuitos administrativos de gestión”.