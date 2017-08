Un hombre asegura que llevó en su camioneta a Santiago Maldonado en Entre Ríos

Dice que lo trasladó hasta la localidad de Ceibas. Desde el 1° de agosto que no hay rastros de Santiago Maldonado, y hasta hoy no habían aparecido pistas que pudieran ayudar a descubrir su paradero. Ahora, Pedro Miño, un hombre de 73 años que vive en Entre Ríos, asegura que el domingo pasado (6 de agosto) llevó en su camioneta a Maldonado, que según le dijo se dirigía a Concepción del Uruguay. “Estoy 99% de que era Santiago Maldonado. Me cansé de verlo por televisión”, afirmó.

En diálogo con el canal TN, Miño dijo que circulaba en su camioneta por la ruta nacional 12cuando a la altura del puesto policial Ceibas un hombre que estaba con su bicicleta rota le hizo “dedo” y él accedió a llevarlo. Una vez arriba del vehículo, Miño le dijo que lo podía alcanzar unos kilómetros “porque después tenía que doblar para el lado de Gualeguay”.

Durante el viaje, Miño contó que dialogó con el joven, que le comentó que se dirigía a Concepción del Uruguay. “Era un tipo que hablaba muy bien. Le pregunté de dónde venía con esa porquería, y me dijo ‘del sur, de Chubut'”, agregó Miño.

El dueño de la camioneta dijo que en el momento no se dio cuenta de que podría estar llevando a Maldonado, pero que unos días después “me avivé”, por lo que “fue el martes que recién pude ir a la comisaría” para denunciar que había viajado con el joven que se encuentra desaparecido.

El testimonio de este hombre es investigado por la policía de Entre Ríos, que además analiza un video de una cámara de seguridad de una estación de servicio del viernes pasado (4 de agosto).

Respecto del video, el director de investigaciones de la fuerza entrerriana, Fabio Jurajuria,aseguró al canal TN que “queremos encontrar a este sujeto para identificarlo y sacarnos si es esta persona”. “Entrevistamos a la gente de la estación de servicio y dicen que es una persona de características similares, pero no estamos en condiciones de decir que es Maldonado”, agregó Jurajuria.

“Es una persona muy parecida, pero los horarios de día domingo, que lo trasladaron de Islas del bicuy a Ceibas, y la cámara del viernes es de Gualeguaychú, no coincide el trayecto”, aclaró el director de investigaciones de la policía de Entre Ríos.