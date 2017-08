“Si el domingo los posadeños le dicen no a Cambiemos, quizá nos escuchen cuando hablamos de asimetrías y los problemas de los misioneros”, dijo Closs

El diputado nacional y pre candidato a senador por la Renovación Maurice Closs, participó de una entrevista realizada por varios periodistas, donde volvió a pedir el acompañamiento del pueblo en las próximas PASO. Reiteró que buscarán ser una oposición que frene y controles las políticas de ajuste del Gobierno Nacional, además de poner en escena las necesidades de los misioneros.

Closs dijo que las PASO que se celebrará el próximo domingo en el país presentan un escenario diferente de las anteriores, donde lo positivo es que ordenan los tiempos electorales y hacen que los candidatos rindan los gastos de campaña, pero que el sistema fracasa a la hora analizar la elección de los candidatos que siguen siendo una cuestión de acuerdos.

Respecto a lo que significan estos comicios para la Renovación, sostuvo que al igual que para la gente, las PASO no significan un plebiscito para la gestión. “Ahora la situación es distinta, si bien tenemos un buen relacionamiento con la Nación, en especial el Gobernador en términos institucionales, si claramente formamos parte de un espacio distinto y Cambiemos hace política de una forma muy diferente a la nuestra. Va a ser una elección interesante y mucho más cerrada que otra. La gente conjuga una multiplicidad de elementos a la hora de votar. Valora las gestiones, los modos, las expectativas y pone en el escenario de la definición la palabra control. La gente busca es expresar muchas cosas pero dar gobernabilidad. Básicamente quiere que el cambio que eligió sea para bien, y hoy advierte que el cambio que eligió no es para bien. Eso no hay duda, la inmensa mayoría sabe que no está mejor que antes. Ahí algunos dicen tenemos que darle más tiempo, otros no. Otros dicen que el Gobierno tiene que empezar a mirar más al país del interior, mucha gente quiere una corrección”.

El legislador hizo hincapié en el modo y cómo Cambiemos utiliza la comunicación en tiempos electorales. “Macri hace un reportaje respetuoso e inteligente. Son muy inteligentes en la comunicación, aparecen muy amables respetuosos caballeros pero en los conceptos te embocan más que nadie. Entonces también nosotros en la defensa de los intereses de los misioneros tenemos que animarnos a decir esas cosas. Si vos querés hacer una reforma fiscal y decís que el sistema de ingresos brutos es distorsivo, yo te digo que sí. Hoy de cada 100 pesos que recibe la Nación, 73 se lleva la Nación y solo 27 las provincias. Es un reparto injusto de la coparticipación. Argentina desde el 2011 tiene un sistema fiscal muy pesado. Es muy fácil tirar la pelota a las provincias. Es injusto pero es la visión centralista, no estoy tan preocupado por la forma Liberal de gobernar sino por su visión centralista y por el desconocimiento de las provincias del interior”.

A modo de ejemplo indicó que los números hablan por sí solos y recordó que cuando era gobernador abonaba entre 15 y 18 millones de pesos a CAMESA – empresa proveedora de la energía eléctrica – y que hoy Passalacqua abona por el mismo concepto 180 millones de pesos.

“Esto es lo preocupante. Posadas antes era feliz con gente orgullosa y pujante, con calles con gente, chapas de autos brasileros, paraguayos que venían a pasar un tiempo e incluso gente que compró departamentos y es de Río Grande Do Sul. Hoy Posadas se despierta con la angustia de ver que el comercio cierra y esto no sólo implica una desazón para el comerciante sino que se mete con la subsistencia misma para el trabajador que perdió el empleo. Los alquileres se desploman, las persianas se bajan, aparecen las leyendas de liquidación por cierre, baja el precio de las propiedades y todo se desmorona”.

Planteó la idea de que es necesario un nuevo pacto fiscal donde se vuelvan a discutir varios temas, pero sobre todos establecer coincidencias mínimas de cuáles son los impuestos a cobrar, cómo se van a repartir los fondos entre Nación y Provincia y cuáles son las responsabilidades de cada distrito.

“Todo el mundo le pide demasiado al Estado, las cosas no son gratis, todo se paga y se paga con impuestos. La presión fiscal quedó muy alta y eso hace que no vengan inversiones y no haya competitividad. Argentina no crece hace 6 o 7 años, no crece de manera sostenida. Hay que discutir un pacto fiscal serio, con un margen acotado de movimiento, y ahí hacer un debate de fondo. Lo voy a plantear fuertemente. Los que tuvimos responsabilidad de gobierno y tenemos responsabilidades sabemos lo que es gobernar. Me parece un buen momento para que se logre un pacto fiscal”, aseveró.

En otro orden de cosas dijo que en Misiones no hay una mafia de juicios laborales, lo que no significa que no se deba adherir a la nueva ley de ART que es un instrumento considerado como positivo y que fue ampliamente discutido por todas las jurisdicciones.

Si adelantó que está en contra de la reforma previsional que impulsa Cambiemos y adelantó que votará en contra de la modificación de la edad jubilatoria. “Es grave lo de la edad jubilatoria. Esto tiene su lógica. Recién hablábamos de un esquema fiscal que busca bajar los gastos. De cada 100 pesos 57 lo ejecuta a través del ANSES, de ahí 17 o 18 a sueldos, 5 o 6 van para el PAMI, 10 van para subsidios y el resto se utiliza para funcionamiento y obras públicas. Vuelven con la bizantina de tocar la edad jubilatoria y para mí es un enorme error. Es como darle más plata al país central. Es inconcebible que a una persona de 64 años que esperando un año para jubilarse, se le plantee que va a jubilarse a los 70. No tiene sentido. En Misiones la esperanza de vida es de 73 – 74 años para los hombres y 76 para las mujeres. No tiene sentido lo que plantearon. El mismo Presidente dijo que no va a salir de la noche a la mañana, no negó que salga. Abrió el debate con todos sus voceros diciendo lo que pensaba. Es grave para los jóvenes por la poca disponibilidad de trabajo”, remarcó.

Respecto a qué le piden los ciudadanos o que le dijeron en este tiempo electoral, fue contundente: me piden que los cuide. “Me dicen cuidanos. Poné los límites a estas cosas. Ayudale al Presidente, que sea un ida y vuelta pero cuidanos para no seguir perdiendo derechos, para no seguir perdiendo federalismo. Hoy se votan a los legisladores, que son los que van a tener que decidir ante un pacto fiscal, una baja de impuesto, o la perdida de recursos federales. Si gana Cambiemos van a avanzar con la edad jubilatoria sin asco. Yo no voy a votar el cambio en la edad jubilatoria. Es un error y es injusto”.

Sobre la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández acceda a una banca, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que “ni ella ni Macri están pensando en las necesidades de los misioneros. No hacemos seguidismo de Cristina ni de Macri. Ellos trabajan por los intereses del país central, nosotros estamos de lado de los misioneros. Donde esté Cristina nos tiene sin cuidado. Si favorece a Misiones ahí estaremos, si tiene una idea para que le vaya mal a Macri, no estaremos. No nos mezclen ni con Cristina ni por Macri, ellos no están preocupados por Misiones por eso no nos preocupemos por ellos. Ellos no tienen hoy en su agenda a los temas de la provincia de Misiones”.

En cuanto al resultado de los comicios del próximo domingo Closs consideró que si Cambiemos gana Posadas, es probable que luego los dirigentes salgan a decir que los posadeños entendieron que las asimetrías es un tema pasajero. “Ahora si ven que el posadeño le dijo no, que nos están faltando recursos, que mi comercio cierra, o no porque perdí el trabajo en el local del Hiper, no hay obras en la construcción, si vota en contra, es probable que el Gobierno diga ¿Será que no tenemos que escucharle a los posadeños, a los misioneros? Ahora si pierden, podemos construir mayorías con opositores moderados, e intentar un camino de gobernabilidad con límites y controles”.

Volvió a insistir en un tipo de cambio que favorezca a la competitividad, y reiteró el compromiso de de representar a Misiones con suma responsabilidad y respeto para una sana convivencia.