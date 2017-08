Diana “La Malvada” Bilau: la boxeadora de 14 años que ganó la mayoría de sus peleas por knock out

Misiones Online TV entrevistó a la joven promesa del boxeo Diana “La Malvada” Bilau y a su entrenador, el boxeador profesional, Marcelo “La Cobra” Lunkes oriundos de la localidad Misionera de 25 de Mayo. La adolescente de 14 años contó, cómo nació esta pasión por el boxeo, explicó los detalles de sus entrenamientos y habló acerca de su impactante número de peleas ganadas la mayoría por knock out.

Sobre sus comienzos arriba del ring, Diana relataba con gran naturalidad: “Empecé a los 11 años así de la nada, no pensé que seguiría, por invitación de una amiga. Me gustó mucho y comencé a pelear. Mi primera pelea fue a los 12 años. Ahora tengo 14 años y ya llevo 20 peleas ganadas”.

Con respecto a su entrenamiento su coach Marcelo detallaba su trabajo diario: “Nosotros siempre entrenamos de lunes a viernes, a la noche desde las 19.30hs. Durante dos horas hacemos mucho entrenamiento físico, trabajamos mucha manopla. Después hacemos guanteo. Y cuando estamos cerca de una pelea, el entrenamiento queda cada vez queda más duro, nos preparamos mejor para poder lograr siempre una victoria, lo que todo boxeador desea”.

Acerca de la gran carrera que está construyendo Diana, su entrenador Lunkes decía: “Ella tiene 20 peleas ganadas, solo dos perdidas por puntos, y la mayoría de sus victorias son por knock out. Siempre sus combates son con chicas mayores, la más grande que enfrentó tenía 25 años. Es difícil que las boxeadoras quieran pelear con rivales tan mayores porque además de la diferencia de edad está la experiencia. Tiene la capacidad de pelea y el estilo de una profesional, pero recién con 16 años podrá adquirir la licencia anhelada. Igualmente es provechoso para su carrera, porque va a sumar más peleas y a seguir avanzando muy bien”.

A pesar del fuerte entrenamiento que realiza la púgil Bilau sigue estudiando: “Estoy en la escuela en segundo año. A la mañana tengo libre para estudiar y hacer mis tareas, a la tarde voy al colegio y a la noche voy a entrenar. Siempre sobra tiempo cuando se tiene una pasión”.

Sobre las próximas peleas Lunkes se refería a un torneo amateur que están organizando en su localidad, 25 de Mayo: “El torneo se llevará a cabo durante el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre, donde se va a disputar un cinturón por cada categoría, y Diana también peleará. En este campeonato me voy a enfrentar por el título Argentino de la WFC nivel profesional, tengo seis peleas profesionales y todas ganadas por knock out. Tenía una pelea en Chile pero por una lesión en la mano no pude asistir”.

Además Marcelo contaba todo el trabajo que viene realizando en su ciudad para que crezca el boxeo: “En 25 de Mayo trabajamos mucho por el boxeo, hace tres años que arranqué con la escuela. Ahora tenemos un lugar que nos cedió la municipalidad y ahí estamos entrenando. Tengo varios chicos y seis alumnas mujeres, tres que ya compiten y tres que están preparándose para pelear”.

Sobre sus triunfos más importantes Diana contaba: “Tengo ganado un título provincial y uno interprovincial que gané el fin de semana antepasado en Formosa, esa pelea la gané por puntos. Mi contrincante era más grande y se entrenó bastante para la pelea, hice lo posible pero nos jugó en contra que los guantes que uso son de 10 y 12 onzas y nos dieron de 16 onzas, eran muy grandes y pesados”.

Para finalizar Marcelo Lunkes hablaba sobre el esfuerzo que realizan con Diana: “Todavía no tenemos apoyo, lo hacemos todo a pulmón pero sabemos que vale la pena porque el futuro de Diana en el boxeo es muy prometedor”.