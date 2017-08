Bebé golpeado en Iguazú: los padres se desligaron de la golpiza y apuntaron hacia una niñera

El bebé de dos meses y 22 días de Puerto Iguazú internado en el hospital Pediátrico de Posadas está “en grave estado, estabilizado en asistencia respiratoria mecánica con soporte inotrópico. Se requirieron dos transfusiones de sangre para mejorar su anemia provocada por la hemorragia traumática. El equipo médico continúa haciendo estudios de evaluación por sus lesiones”, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.

Mientras que en Posadas el pequeño lucha con su vida, en su ciudad natal, la Policía, con supervisión de la Justicia, investiga qué sucedió con el chico entre el sábado y el domingo. Lo que se tiene hasta el momento es la declaración de los padres que declararon que el fin de semana se fueron a bailar y que el chiquito quedó al cuidado de una niñera.

Los papás añadieron que al día siguiente notaron que el bebé estaba molesto y lo llevaron a un curandera, porque pensaron que se le había dado vuelta el estómago. Pero la mujer les dijo que el nene estaba muy golpeado.

De acuerdo con el parte del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro la víctima entró “con lesiones graves en ocasión de cuidados familiares y/o terceros, actualmente en investigación”.

Dice el diagnóstico:

“a) TEC GRAVE: Fractura de cráneo + lesiones hemorrágicas múltiples e Isquémicas cerebrales.

b) Convulsiones Post-Traumáticas

c) Sospecha de Maltrato Infantil”.

Los padres no fueron demorados, aunque son investigados. Si su versión no es corroborada (la ida al boliche y demás), terminarán imputados. También está bajo la lupa la niñera.

La Unidad Regional V de la Policía trabaja en el caso con la supervisión del juez de Instrucción Tres, Martín Brítes.