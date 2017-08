Allanaron varias viviendas en Itatí en busca de dinero del narcotráfico

La Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó al menos cuatro allanamientos en Itatí durante la jornada de este lunes 7 en el contexto de investigaciones relacionadas con la causa de narcotráfico que derivó en el operativo Sapucay.

El procedimiento comenzó el lunes al mediodía y se extendió hasta entrada la noche, donde los policías aeroportuarios secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, aunque no especificaron si hallaron las grandes sumas de dinero que buscaban.

Uno de los lugares que fueron intervenidos fue una casa de informática ubicada en la galería de la avenida 25 de Mayo, casi Los Benedictinos, y luego requisaron dos viviendas de la ciudad.

Fuentes oficiales confirmaron a Nova Corrientes que el operativo fue ordenado por el juez Federal porteño, Sergio Torres, quien investiga a supuestos integrantes de organizaciones de narcotráfico que operan en Itatí, desde donde distribuyen estupefacientes hacia siete provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las intervenciones tuvieron como finalidad la incautación de dinero originado posiblemente en actividades ilegales como también de documentos que podrían ser incorporados como pruebas en la causa judicial.

Es la segunda vez que este magistrado ordena allanamientos para hallar dinero de los supuestos narcotraficantes.

La primera fue el 13 de julio pasado, cuando un equipo de la Gendarmería Nacional Argentina ingresó a un predio cuya administración se le atribuye a Carlos “Cachito” Bareiro, el capo narco actualmente detenido en la unidad carcelaria de la localidad bonaerense de Marcos Paz.

En esa oportunidad, se ordenó mover 2.000.000 de ladrillos de un terreno ubicado en la calle Río Paraná de Itatí, donde funciona una fábrica de ladrillos.

Los efectivos llegaron munidos de radares, excavadoras y equipo detector de metales, y tras recorrer el predio, realizaron perforaciones en toda la zona en búsqueda de los bienes que supuestamente estaban ocultos.

Según los abogados defensores de Bareiro “todo fue negativo”, es decir, que no se habría encontrado ningún elemento vinculado a la causa, pero esto no fue confirmado oficialmente por los funcionarios judiciales.

Bajo tierra

Una fuente reservada explicó a Nova que “cuando se hacían los allanamientos nunca encontraban plata porque la tenían guardada en otra parte y no en sus casas”. “La enterraban y cada vez que necesitaban iban a buscarla”, precisó.

Esta versión surgió a partir de escuchas telefónicas volcadas a la causa 3.002/2017 que tramita el juez porteño Sergio Torres.

En una conversación entre dos imputados, hablan de los bienes obtenidos por Carlos Bareiro, uno de los sindicados como cabecilla de una organización narco.

En la charla, uno de ellos comenta que “Bareiro fue víctima del robo de una importante suma de dinero”. “Le robaron toda la plata al Negro (por Carlos Bareiro). Viste que ahora quedó seco”, son partes de las conversaciones con las que cuenta el juez Torres.

Según se pudo establecer en las escuchas, “Bareiro manejaba sus fondos por medio de Juan Vicente Galeano, uno de sus cómplices”.

Lo que habría ocurrido fue que “Galeano era su contador y dijo que le habían robado dos millones de pesos, pero en realidad se los habría quedado él”.

Los investigadores coincidieron además en que un colaborador cercano de Bareiro, identificado en la causa como Hugo Ayala, “se habría apoderado de unos treinta millones, sin especificarse el tipo de moneda.

En la causa un testigo de identidad reservada aseguró además que el cuñado de Ayala, Cristian Anonis, alias “Chuli”, administraba parte del dinero de Bareiro.

Este administrador, según el mismo declarante, habría realizado maniobras con la complicidad de otro integrante de la banda, Diego Mercado, alias “Yabrán, y Hugo Ayala para quedarse con alrededor de un millón de pesos de Bareiro, cuando el último fue apresado por la Prefectura Naval en noviembre de 2015.

Los inmuebles allanados el lunes, según precisaron fuentes oficiales, pertenecen a “Chuli” Anonis, pero no se brindó información sobre el secuestro de dinero.

Procesaron a todos los detenidos por la megacausa narco

La Cámara Criminal, Correccional y Federal determinó en las últimas horas el procesamiento de los detenidos por la megacausa narco en Itatí. Entre ellos se encuentran el ex intendente Natividad Terán y el ex viceintendente Fabio Aquino, ambos detenidos por asociación ilícita.

Además del ex jefe comunal y su vice, fueron procesados Carlos Alberto “Cachito” Bareiro, Alejandro Néstor Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Evelin Aída Aquino, Julio César Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Eduardo José Correa, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Gabriel Fernando Alcaraz, Omar Antonio Serial y Francisco Antonio Noguera.

Todos están considerados de ser miembros de una de las organizaciones narcos más poderosa de Itatí, desbaratada meses atrás en el que se denominó operativo Sapucay.

