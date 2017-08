El Registro de las Personas tiene 8.500 documentos en guarda listos para ser entregados

La del titular del organismo, Alejandra Soto, precisó que de los 8.500, 1400 son del Centro de Documentación Rápida. Garupá solamente tiene 1.200 documentos para entegrar.

Alejandra Soto. Radio Libertad.

Alejandra Soto dijo que el sábado y domingo las oficinas estarán abiertas de 8 a 18 horas. Además habilitarán una carpa en la plaza San Martín, para que el ciudadano pase y consulte donde está su documento. “Será una mesa de informe, y hasta constancia podrán dar si no gestionó un nuevo documento”, dijo la titular del Registro.

Explicó que los documentos pueden estar guardados por un año en las oficinas. Indicó además que los que están en las oficinas en general son porque el correo los llevó y no los atendió nadie o porque no tenían la constancia entonces vuelven a la oficina.

Aclaró que si pierden la constancia en el correo no le dan, pero sí en las oficinas del Registro.

Remarcó que el documento válido es el último gestionado. Los que tengan el documento pero no figura en el padrón, no apareceré como infractor.