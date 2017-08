Otra victoria de Telecentro en el Nacional de Clubes

De a cinco los hace Telecentro Tacuarí en el Nacional A. Tras el 5-3 del debut sobre Olimpia (Corrientes), ayer el representativo posadeño volvió a imponerse, ahora por 5-2, sobre Nolting (Buenos Aires), y camina firme rumbo a los octavos de final de la segunda categoría del salonismo argentino, que se juega en Eldorado y Montecarlo durante esta semana.

Jorge Galeano (2), Leo Gallardo, Fernando Peczak y Jorge Vera marcaron los tantos del triunfo para los telefónicos, que además tuvieron en el arco a Ety Pawluszek, en su regreso a los torneos nacionales.

El team dirigido por Juan Pablo Godoy volverá a salir a la cancha esta noche, desde las 22, cuando enfrente a Grafeno de Eldorado. Los posadeños marchan punteros en la zona C, con puntaje ideal, y una nueva victoria prácticamente los clasificará a la próxima instancia. El miércoles, en tanto, se jugará el cuarto partido (1 vs. 4 y 2 vs. 3 de cada grupo) para el cierre de los grupos.

El Nacional A Zona Norte que comenzó el domingo en Eldorado y Montecarlo es la segunda categoría del futsal argentino y entrega dos plazas para la División de Honor 2018. Tras su participación en el certamen, Telecentro Tacuarí debe jugar la serie final del Torneo Apertura 2017 de la Asociación Posadeña, pendiente en razón de la participación del bordó en el campeonato.