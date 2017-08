Natalia Sanabria, la primera mujer árbitro de Misiones: “Disfruto muchos los 90 minutos en la cancha”

Misiones continúa marcando el camino de la igualdad de género, y en este caso en un ambiente principalmente masculino. Hace unos días fue el gran debut como árbitro en la Primera División de la Liga Posadeña de Fútbol, de la misionera Natalia Elizabeth Sanabria.

Con solo 25 años, fue la encargada de ponerse al frente del partido y dirigir el fin de semana pasado el clásico que disputaron Atlético Posadas y Huracán en el marco de la Copa Posadeña en la cancha del “Decano”. “El partido fue muy intenso ya que era un clásico, pero los disfrute los 90 minutos”.

Su pasión por este deporte comenzó desde chica, primero como jugadora (actividad que todavía desempeña), y luego a través de su padre comenzó a transitar los primeros pasos en esta profesión, “mi papá paso por la Liga y vio un cartel que decía que había cursos de árbitros de fútbol y me pregunto si me interesaba, hice el curso, me recibí y me encantó, eso fue hace cinco años”.

Sus primeros pasos dirigiendo partidos fue en el fútbol base con chicos de 5 a 7 años, y en el 2013 debutó como asistente de primera, pero su gran paso fue este año cuando a principios del 2017 dirigió un partido de la B y en julio fue árbitro en la Primera.

En cuanto a rol en la cancha y el trato con sus pares, dijo “los colegas con más abiertos y con los jugadores quizás cuesta más pero el respeto se mantiene”.

Natalia no solo realiza un entrenamiento diario para estar en forma en cada partido, junto a una dieta balanceada, sino que también se prepara profesionalmente y está a la va vanguardia de todas las nuevas reglamentaciones y estrategias que se crean para mejorar el arbitraje, “el 5 y 6 de agosto estuve en un Congreso en Buenos Aires para instructores y árbitros de fútbol, organizado por la Asociación de árbitros de la Argentina”.

Respecto a su presente y futuro en este campo, la referí se lo toma como una carrera profesional, “mis aspiraciones son hacer el curso nacional en Buenos Aires, que dura dos años y seguir avanzando”.