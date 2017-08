La insólita excusa del docente que macheteó en un examen

No conforme con el papelón de haber sido descubierto copiándose, el maestro que rendía un examen para concursar por cargos directivos esbozó una desopilante. “Era un croquis”, subrayó, y agregó: “Una evaluación lleva a estar nervioso. No había dormido la noche anterior, había estudiado hasta las 5 de la madrugada”. Sucedió en Mendoza.

Así fue la insólita explicación que dio César Cruz, uno de los docentes al que atraparon con una machete durante un examén de jerarquía directiva, al programa Curiosos del Poder emitido el pasado lunes por TVA Canal 4 San Rafael: “Una evaluación lleva a estar nervioso. Además, estuvimos desde las 7 hasta las 9 de la mañana, dos horas esperando. Un lapso muy largo. No había dormido la noche anterior, del sábado al domingo había estudiado hasta las 5 de la madrugada”.

“Después de que empiezo a hacer la evaluación, se me pone la mente en blanco y no sabía para donde encarar el examen. Fui al baño, me acompañó una supervisora. Volví a la evaluación y nuevamente volví a tener esa laguna”, recordó el maestro antes las cámaras.

Por último, sostuvo: “Yo había estudiado y me había hecho un croquis con palabras claves. No es un machete. No tenía conceptos, solo palabras”.