Closs destacó la labor del intendente de Wanda y llamó a defender el proyecto Misionerista

El diputado Nacional y candidato a senador por Misiones, Maurice Closs , visitó esta mañana al municipio de Wanda donde se reunió con el intendente Felipe Jeleñ, oportunidad en la que visitaron la obra del nuevo Hospital local, destacando las gestiones del jefe comunal y el apoyo del gobernador Hugo Passalacqua y el ministro de Salud Pública, Walter Villalba.

“Tenemos que seguir defendiendo gestiones como estas, defendiendo a la provincia y a todos los misioneros, mi principal rival en estas elecciones no conoce la provincia, no lo he visto recorriendo ninguna localidad, ni hablando con la gente, cómo puede saber y defender lo que el misionero necesita”, enfatizó Closs de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del domingo próximo.

Llamó a seguir fortaleciendo el proyecto Misionerista y votar “sin grietas y a favor de la gente, en contra del ajuste y el incremento de la edad jubilatoria, a favor del productor misionero y el tarefero y no de un gobierno nacional que prefiere seguir favoreciendo a los sojeros y las corporaciones”.