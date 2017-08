Caso gestores truchos en ANSES: “Trabajaremos codo a codo con la justicia para llegar al fondo de la cuestión”

Es lo que destacó Andrés Gutiérrez, director de asuntos penales, sumarios e investigaciones de ANSES Nación. Este martes al mediodía llegaron con él integrantes de Asuntos penales de ANSES Nación junto a delegados de Oberá y San Vicente, quienes se reunieron en la Fiscalía Federal con el delegado del ANSES de Eldorado por la causa de gestores truchos, quienes habrían realizado tramites por Asignación Universal y Pensiones, cobrándoles a los beneficiarios.

En diálogo con Misiones On Line Andrés Gutiérrez, director de asuntos penales, sumarios e investigaciones de ANSES Nación, señaló que “vinimos a Eldorado porque se detectó una maniobra que está perjudicando a distintos beneficiarios del sistema, esto se fue detectando a raíz de distintos reclamos que han realizado las personas en las oficinas de San Vicente y Eldorado, en los cuales dieron cuenta de que iniciaron tramites y han pagado por ellos y acá está lo importante por lo que nos presentamos en la Justicia, porque los trámites que realiza nuestro organismo no requiere ningún gestor y son gratuitos. No se debe pagar por ellos”.

Con respecto a los orígenes de las personas que efectuaron los reclamos, el funcionario nacional sostuvo que “se acercó gente de San Vicente y San Pedro, pero creemos que hay más casos, como ser gente de Irigoyen, Andresito y esas zonas”.

En referencia a cuánto les cobraban a las personas explicó “aparentemente estas maniobras hace un tiempo ya que se venían realizando y pagaban entre 200 y 300 pesos por cada trámite, que muchas veces ni se habían cargado y no salían y si hay tramites que hacer los vamos a encauzar”.

Por otra parte también dijo “sabemos que para las jubilaciones y trámites previsionales mucha gente recurre a magistrados y está correcto si lo quieren hacer, pero los demás no. Y en este marco tanto el director ejecutivo de ANSES Emilio Basavilbaso, como todo su equipo del cual formo parte, estamos totalmente preocupados y dedicados a la lucha contra la corrupción”.

“Queremos erradicar este tipo de maniobras en donde toman de punto a gente vulnerable. Así es que solicito que la gente que haya pagado por estos trámites (AUH- Asignación Universal por Hijo- y PNC- Pensiones No Contributivas, entre otras) les pedimos que por favor se acerquen y nos cuenten con quién trataron y demás detalles” solicitó.

Y resaltó “a todos les daremos asistencia porque queremos que esto se esclarezca y que sepan que el ANSES ha cambiado y buscamos ofrecer una gestión transparente”.

La investigación en la Justicia Federal

El director de asuntos penales, sumarios e investigaciones de ANSES manifestó en referencia a la investigación que puede llegar a cambiar la carátula, que hasta ahora es “Incumplimiento de funcionario público” y cuyo expediente pasó al Juzgado Federal, “la voluntad del organismo es ser querellante e impulsar el proceso, por eso hemos puesto a disposición de la justicia, de la fiscalía todas las pruebas que hemos recabado para que avance la investigación” indicó.

Y agregó “podría haber más de un involucrado, pero no quiero hablar de detalles para no entorpecer la investigación, lo que sí puedo decirles es que cuando detectemos a un funcionario que esté involucrado tendrá sanciones administrativas por supuesto que serán dadas de acuerdo a la gravedad del asunto. Porque no vamos a permitir que ningún miembro del organismo lleve adelante este tipo de maniobras perjudicando a la gente más vulnerable, gente que venía esperanzada buscando una ayuda y a la cual le sacaban hasta el poco dinero que tenían”.

Para finalizar sostuvo “queremos que se llegue a la mejor solución y lo más rápido posible. Por eso trabajaremos codo a codo con la justicia con el fin de llegar a la verdad y al fondo de la cuestión”.

El caso

Cabe recordar que el caso salió a luz días atrás cuando la maniobra fue detectada por las delegaciones de San Vicente y Oberá. Hasta ambas sedes llegaron personas realizando reclamos por los beneficios que habían solicitado y por los cuales habían pagado entre 200 y 300 pesos, y que aún no habían salido.

Los trámites correspondían a AUH- Asignación Universal por Hijo- y PNC- Pensiones No Contributivas, entre otros. Los damnificados dieron a conocer que habían iniciado los mismos a través de gestores en San Pedro, que brindaban atención dos veces por semana. Y en este marco se dio a conocer que habría un empleado del ANSES Eldorado que estaría involucrado en las gestiones realizadas.

Por esa razón se está trabajando en la investigación del caso, que ya está en manos de la justicia Federal y por lo cual llegaron a Eldorado este martes, los integrantes de Asuntos penales de ANSES Nación junto a los delegados de Oberá y San Vicente, quienes se reunieron en la Fiscalía Federal con el delegado del ANSES de Eldorado.