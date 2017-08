López Sartori: “Tenemos que salir a defender la política”

RELACIONADAS Podemos Misiones presentó sus candidatos sub 35 en la plaza 9 de Julio

A seis días de las Primarias Simultáneas, Abiertas y Obligatorias que definirán quiénes serán los candidatos que disputarán las bancas del Congreso de la Nación que están en juego, el precandidato a senador por Podemos, Facundo López Sartori analizó la actualidad de la política provincial y dijo que una de las premisas de su espacio, apodado “la lista sub 35” es la de defender a la política como herramienta de transformación social. “Nosotros, estas nuevas generaciones entramos a un campo criminalizado. Muchas personas están disgustadas con la política y te lo dicen. Desde este lugar, Podemos tiene también esa misión de volver a defender la política como herramienta de transformación social, entender que hay políticos que fueron corruptos pero que no se mancha la política como ese término de construcción de una sociedad. Tenemos que salir a defender la política”, reflexionó

El candidato agregó además que la sociedad en su conjunto se debe un mea culpa por la imagen que se tiene de la política. “Cuando hablamos de un sistema corrupto hablamos de la sociedad, no solo de los políticos. Nos debemos un debate, un mea culpa como ciudadanos. Es un sistema corrupto, no es solamente el ámbito político. Tenemos que cambiar el chip, el vivo argentino no va más, es hora de tener una inteligencia colectiva”, aseguró.

López Sartori adelantó que parte de su trabajo en el Congreso de la Nación, en caso de acceder a una de las tres bancas que se ponen en juego en el senado, será trabajar contra la desigualdad social, uno de los principales problemas que al entender de Posemos, afecta a la sociedad. “Nosotros partimos de que la principal causa de los problemas es la desigualdad social, esa es nuestra bandera. Entendemos que trae pobreza, deserción escolar, problemas de salud, corrupción. Desde este lugar vamos a luchar contra la desigualdad social”, añadió. En este marco enumeró algunos de los problemas que afectan a la provincia como la regulación del dominio de tierras y una reparación histórica para la provincia de Misiones en temas como coparticipación federal e impacto socio ambiental de Yacyretá. “Necesitamos hacernos escuchar en el Congreso. Misiones es una de las provincias más vulneradas y discriminadas y nosotros en el Congreso no podemos perder esa posibilidad de estar bien representados. Nosotros debatimos de políticas públicas”, agregó.

Además López Sartori reclamó que los diputados y senadores deben tener asistencia perfecta. “Duele ver el grado de ausentismo que tienen nuestros representantes”, advirtió.