Juzgarán en Mar del Plata a 14 personas acusadas de integrar una red narco que llevaba marihuana de Misiones

La fiscal Laura Mazzaferri requirió juicio oral y público para los integrantes de una organización criminal dedicada al transporte y la comercialización de estupefacientes provenientes de Paraguay y que ingresaban al país por Misiones. La banda fue desbaratada luego de que intentara llevar hasta la ciudad balnearia casi tres toneladas de marihuana en un camión acondicionado a tal fin en agosto de 2015, detectado en Wabda. Aún hay cuatro personas prófugas e integrantes del grupo no individualizados.

Son 14 los imputados –trece varones y una mujer, con distintas responsabilidades penales- en la causa que consta con 140 elementos de prueba. Se les atribuye haber conformado una organización dedicada al tráfico internacional y nacional de estupefacientes, que contaba con sus propias fuentes de financiamiento, logística y ámbitos de distribución.

La investigación se inició en enero de 2015 a partir de la detención de un joven que vendía droga en plena peatonal y temporada marplatense. La información recabada en su teléfono celular permitió conocer un grupo de personas que adquiría, proveía y comercializaba droga –principalmente marihuana, cocaína y pastillas- bajo distintas modalidades: la venta en la vía pública, en espacios como boliches o con la modalidad de “delivery”.

Las tareas investigativas desplegadas por la Justicia Federal –a cargo del juez federal Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Mazzaferri- permitieron ascender en la cadena de responsabilidades de la organización, y se detectó una posible maniobra de adquisición de importante cantidad de marihuana en Paraguay.

A partir de allí se profundizó la investigación que derivó el 23 de agosto del 2015 en la requisa del camión Scania, en el que se pretendía trasladar 2.802 kilos de marihuana. El vehículo, que tenía en su caja un doble fondo, había sido registrado pertinentemente, aunque con documentación apócrifa, con la intención de disimular sus verdaderos propietarios, dar un viso de legalidad a quienes luego lo manejaran y, así, poder sortear con éxito los eventuales controles de las fuerzas de seguridad. Incluso, para no levantar sospechas se llevó un cargamento de papa hasta la localidad de Wanda, provincia de Misiones, donde fue finalmente secuestrado. La carga, según se desprende de la causa, equivale a casi 4,5 millones de cigarrillos de marihuana, que iban a ser distribuidos en Mar del Plata y localidades aledañas.

Ese mismo día, se realizaron once allanamientos en la ciudad balnearia –la mayoría en las viviendas de las personas sospechadas y luego imputadas-, donde también se encontraron sustancias estupefacientes, además de elementos para el fraccionamiento y pesaje de la droga.

El camión no llegó a ser trasladado porque los implicados que habían viajado a la provincia de Misiones advirtieron que los panes de marihuana no habían quedado lo suficientemente escondidos. “No lo taparon como corresponde, quedó así nomás”, habían dicho. Por tal motivo, y ante el temor de ser interceptados en la ruta con el cargamento ilegal, resolvieron volver a la ciudad en colectivo y fueron detenidos al llegar a la terminal de ómnibus local, mediante un importante procedimiento a cargo de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

Las tareas de investigación desarrolladas y la aplicación de figuras tales como la del arrepentido, permitieron además obtener información acerca de otras bandas que operan en la ciudad de Mar del Plata, también en materia de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero.