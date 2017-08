Coparticipación:“Macri debe saber que es el Presidente de los 40 millones de argentinos y no solo de Buenos Aires”

Así lo afirmó el diputado nacional del Frente Renovador Jorge Franco, en diálogo con Radio Libertad luego de las declaraciones del primer mandatario, donde le pidió expresamente a la Corte Suprema que falle a favor del planteo de Buenos Aires de ampliar el Fondo del Conurbano Bonaerense. Si así ocurriera, todas las otras provincias perderán miles de millones de pesos en concepto de coparticipación, y en el caso específico de Misiones, la merma podría llegar hasta los tres mil millones.

“El presidente hoy está pidiendo que se le saque plata a las provincias para que se le de a Buenos Aires” dijo Franco, quien contó que le contestó vía redes sociales a Macri que “él es el Presidente de todos los argentinos, no solo de Buenos Aires, no se le puede sacar más plata a las provincias para darle a Buenos Aires. En todo caso los recursos tienen que salir de otro lado, porque solo Misiones podría perder unos tres mil millones de pesos al año”.

En ese sentido y de cara las elecciones que se aproximan, diferenció al espacio político que integra (el Frente Renovador) del espacio que representa a los intereses del gobierno nacional (Cambiemos).

“Nosotros vamos a seguir apostando al proyecto misionerista, no tenemos compromiso con la Nación. Nuestro compromiso con él Presidente es darle gobernabilidad, y lo estamos cumpliendo a rajatabla. Darle las herramientas para pueda gobernar tranquilo y en paz. Eso se lo estamos haciendo, no le vamos a poner palos en la rueda, pero en contrapartida queremos que haya gobernabilidad para nuestra provincia y nuestro gobernador. Y pedimos las herramientas. Por eso quiero decirle a la sociedad que nosotros vamos a defender esto. Los que conocemos la provincia somos nosotros, los Renovadores. Pero quienes no conocen la provincia, difícilmente la defiendan y cuando uno está comprometido con la Nación, es muy difícil”, indicó y como ejemplo, recordó lo que sucedió hace pocas semanas con el proyecto de emergencia yerbatera impulsado desde el bloque misionerista y donde los diputados de Cambiemos no acompañaron.

Por otra parte Franco dio su visión de cómo está el país en este momento, muy diferente a lo que manifiestan públicamente los funcionarios y candidatos del oficialismo nacional. Dijo que “los indicadores que uno ve, son tres puntos más de desocupación, una inflación que todavía no está del todo manejada, un dólar que se fue para arriba, (aunque para nosotros es bueno, por la situación de asimetrías), los bancos que ya están poniendo un cepo virtual. Antes se podía comprar hasta dos millones de dólares y ahora solo diez mil, con lo cual algunas cosas nos están llamando la atención. La balanza comercial registra más importaciones, que exportaciones, una política de endeudamiento muy dura. Nosotros lo autorizamos al gobierno a que se endeude por 27 mil millones, y hoy la deuda pública de las provincias, más el Estado Nacional está llegando a los 80 mil millones de dólares, es decir la deuda creció exponencialmente”.

Y agregó que: “El presidente está tomando deuda sin pedir permiso a los legisladores, que es lo que debe hacer. Por otra parte la actividad industrial cayó, el comercio minorista cayó, me parece que los indicadores no son los mejores. Veníamos de un país acostumbrado al consumo y hoy el consumo no es la virtud mayor que se ve. También hay cosas positivas, por ejemplo la salida del cepo en su momento”.

Ajustes para luego de octubre

Franco expresó que es el propio gobierno nacional quien está diciendo que habrá ajustes, que habrá quita de subsidios, aumento de tarifas, que están discutiendo la edad jubilatoria. “Eso último es una barbaridad, de zapallo nuestros colonos llegan a los 55 años, y lo quieren llevar a los 70 años. Al proyecto le van a poner un maquillaje, le van a decir que es voluntario, pero después cuando te des cuenta la edad jubilatoria se va a extender”.