Closs: “Si no caminás Misiones, difícilmente la puedas representar”

En una intensa recorrida por Puerto Iguazú, el diputado nacional Maurice Closs resaltó que sólo los candidatos de la Renovación “caminamos y conocemos en profundidad los sueños y problemas de los misioneros”.

“Tenemos una visión misionerista que está por arriba de la grieta. En la boleta este domingo y en octubre no van a estar ni Cristina, ni Macri, vamos a estar nosotros los misioneros y si los misioneros no defendemos a los intereses de los misioneros, nadie nos va a defender”, advirtió.

El candidato a senador señaló que Misiones debe ponerse por encima de la grieta y por eso es fundamental el acompañamiento con el voto a quienes conocen la provincia. “Compito contra alguien que hace 15 años no vive en esta Provincia, si no la conoces, si no la caminaste, no la sentís, difícilmente la puedas representar. Nosotros los candidatos de la Renovación vamos a representar desde el Congreso de la Nación los intereses de los misioneros”, insistió.

Closs indicó que las asimetrías que se profundizaron en estos 18 meses, se visibilizan en comercios cerrados, no solo en Posadas, sino en todas las ciudades de frontera, como en Puerto Iguazú, donde encabezó varias reuniones con referentes económicos, políticos y comerciales.

“Es imperioso que el Gobierno nacional reglamente el Articulo 10 de la ley de Pymes, que sepa que hay un interior profundo, una realidad fronteriza que merece ser atendida. Con nuestra voz vamos a seguir llevando adelante este reclamo para defender al comercio, a los trabajadores de los comercios, el valor de los alquileres, la propiedad que no se vaya a caer todo como se terminó cayendo en el 2001”, aseguró.

El ex gobernador adelantó que si gana Cambiemos en octubre, habrá un nuevo ajuste, en los sectores de la juventud y los jubilados. “El gobierno nacional no logra controlar el déficit fiscal y está tomando mucha deuda y para intentar controlar gastos, la Anses va a ser el objetivo principal quitando beneficios”, cuestionó.