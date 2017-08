Virasoro: confirman que la beba hallada sin vida en el ropero murió por causas naturales

La localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes, se vio conmocionada por el hecho en que una beba fue hallada sin vida en el ropero de una casa del barrio 202 Viviendas y, de acuerdo a los primeros datos confirmados por la Policía y la Justicia, fue por causas naturales en un parto domiciliario.

Al respecto el fiscal Ramos indicó: “se trata de una nonata de sexo femenino, cuya muerte ocurrió el 30 de julio. La carátula de la causa es de oficio por “supuesta muerte dudosa Virasoro”. La investigación policial la lleva adelante la comisaría Primera”, explicó.

“Se confirmó que la causa del deceso es “asfixia por aspiración de líquido amniótico”, es decir que se asfixió con la placenta, por tanto no fue una muerte provocada”, sostuvo Ramos. Asimismo dijo que no se puede confirmar la responsabilidad de la madre u otra persona ya que sigue sujeto a investigación y por lo que la madre permanece en libertad. No obstante, dejó entrever que al ser una muerte natural ocurrida por un parto domiciliario, “se puede sacar la conjetura” que la madre no sería responsable del fallecimiento de su bebé.

El fiscal no quiso confirmar la participación de la abuela de la madre que trascendió, pero dijo “hay situaciones de parto en domicilios donde seguro algún familiar pudo prestar asistencia en el parto”. Recalcó “lo único claro es que no fue una muerte provocada a prime face, sino que fue por asfixia”, puntualizó.