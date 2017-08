Velázquez aclaró que se amplió el presupuesto del Concejo Deliberante de Posadas para cumplir con las paritarias

RELACIONADAS Velázquez respondió a Losada y criticó los gastos de la Municipalidad

Luego de que surgiera una polémica por la ampliación presupuestaria del 26 por ciento decretada por el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, su presidente, Alejandro Velázquez (Frente UNA), explicó que el aumento en el gasto fue originado por el cierre de las negociaciones paritarias entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas (Soemp), que este año alcanzó el 18 por ciento a lo que además sumó un 8 por ciento que contempla la situación de crisis económica que atraviesa el país. “Si ejecutamos 300 millones de pesos el año 2016 a 400 millones en total en todo el 2017, hay un aumento del 26 por ciento, ósea no es un disparate. 18 por ciento cerraron las paritarias, eso no estaba previsto en el presupuesto, que se hace en agosto”, afirmó el edil en los estudios de Misiones Online TV y aclaró que como presidente del cuerpo confecciona el presupuesto del año siguiente en agosto del año en curso.

“No soy una persona futurista para saber en cuánto se van a cerrar, cuando encima las paritarias solo las discute el intendente que se sienta con el sindicato, cierra una paritaria y me notifica a mi cuál va ser mi gasto. Yo tenía un 18 por ciento que no estaba presupuestado para este 2017 que son las paritarias más un 8 por ciento que contempla toda la situación económica que atraviesa el país y nos afecta a todos. No podemos llegar a fin de año si no hablamos de mínimo un 26 por ciento, pedimos lo justo y necesario para poder cumplir los compromisos que ya habían asumido gestiones anteriores que yo no puedo dejar de pagar”, indicó.

En ese sentido se refirió a los concejales que salieron a “denunciar” el decreto, particularmente Daniel Amarilla (Unión Popular) y Gabriel Nielsen (Movimiento Positivo), a quienes acusó de intentar sacar un rédito político confundiendo a la gente. “Acá hay una campaña sucia antes de las elecciones para confundir al electorado de Posadas. Hay concejales que lastimosamente quieren sacar un rédito político, un minuto de fama, confundir más a la sociedad y tratar de justificar o tener un minuto de fama por el trabajo que no hicieron en 4 años”, disparó.