Tragedia del Puente: apareció otra familia de Rogelio Schweig y también reclama justicia

Una mujer, madre de cuatro hijos, se presentó ante la Justicia de Esquina, Corrientes, para seguir de cerca la investigación por la llamada Tragedia del Arroyo Guazú, que tuvo como víctima fatal al misionero Rogelio Schweig, quien se ahogó al caer al cauce fluvial cuando circulaba por la ruta nacional 12 sin percatarse de que el puente estaba roto. Rosa Pérez asegura que también era mujer del fallecido, según informó el portal digital TNEsquina.com

“En esta oportunidad vine acompañando a la señora Rosa Pérez y a su hermana, Miriam. Vengo en carácter de abogado de la familia y vengo acompañándola para realizar algunos actos judiciales de conocimiento público y que es de nuestro interés y básicamente a acompañar este hecho tan lamentable que le tocó vivir a toda la familia”, explicó el abogado Pedro Canteros.

“Nosotros hoy nos presentamos ante el Juez quien se portó muy bien y nos brindó todo tipo de ayuda e información que nosotros solicitamos. Fueron muy eficientes con nosotros. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Municipio, al Señor Intendente y a sus colaboradores. Sin ello no hubiera sido posible no solamente quizá nuestra presencia aquí, sino que la participación y el conocimiento de la concubina del Sr. Rogelio Schweig y obviamente de toda la estadía, de todo el apoyo moral, económico, porque ellos son de escasos recursos, para que pudieran solventar sus gastos”, añadió el letrado al sitio web.

“La señora es su concubina durante mucho tiempo y con ella tuvo cuatro niños que son menores de edad. La idea primaria hoy por hoy es que los chicos, eventualmente si en algún momento correspondiera, tuvieran alguna indemnización, ya que no van a tener al papá con ellos y éste era el sostén de la casa y que le proveía de alimentemos y de todos los gastos necesarios para la educación, que por lo menos los chicos pudieran contar con una casa, ellos no tienen casa propia”, aclaró el abogado.

Y agregó: “Lo que hicimos ahora es colectar las actuaciones de referencia del sumario y tomar conocimiento. En algún momento más adelante buscaremos alguna acción de corresponder con quien sea necesario, llámese Vialidad Nacional o algún Organismo que tuviera el deber de cuidado en el lugar. Ella no viajaba con Rogelio, ella se encontraba en su casa a 850 km de aquí, en una localidad que se llama Andresito. Ella estaba allá en su casa, con sus niños. Cuando se entera lo primero que atina es viajar hacia aquí, vino con alguien que le trajo y desde ese momento tuvo la dicha de conocer a la gente del municipio que la asistió en todo momento y que aún siguen prestando la colaboración con todos ellos”.

“Lo que vamos a tratar de probar de algún modo es quién tuvo la responsabilidad de tener el cuidado, de prevención, por el hecho en sí mismo, más de cualquier indicación, de haber puesto vallas, etc. Porque de hecho en un puente roto sin señal alguien va a caer, entonces de quien haya sido la responsabilidad, seguramente va a ser responsable en su momento. Lo que buscamos es Justicia y más que nada saber que hoy, de aquí en adelante quedan cuatro niñas sin un papá, sin alimentos, sin cuidados, sin amor, sin cariño. Es una falta irreparable. La niña mayor, que es la más apegada al padre, estuvo en todo momento junto a su padre allá cuando llegó en cuerpo. El fondo de esta cuestión es emocional también. Lloró mucho por su padre, lloró mucho sobre su cajón, era la hija preferida del papá y esas cosas son muy difíciles de superar. Obviamente también por la madre y esos son momentos difíciles más allá que la ley no tenga otro modo de reparar el daño que pecuniariamente y quien sea responsable que le toque resarcir. La idea es que las niñas en adelante tengan vivienda propia, esa es de algún modo la Justicia que se busca”, manifestó el letrado.

Pérez habló también algunas pocas palabras antes de quebrarse ante cámaras para dar su nombre y contar que compartió vida en común con Rogelio durante “14 años y tenemos cuatro nenas”.

“Fue muy difícil para mí, para mis nenas, fue muy difícil todo”, afirmó.