Prisión preventiva para el subcomisario acusado de haber asaltado a dos cambistas paraguayos en Posadas

El juez de Instrucción Tres de Posadas, Fernando Verón, le dictó la prisión preventiva al ex subcomisario Claudio Cáceres (42) y a su presunto cómplice Rodolfo Jesús “Achura” Toledo (43), acusados de haber asaltado a dos cambistas paraguayos el pasado mes de marzo.

El magistrado entendió que no podía liberarlos porque los indicios que hay en contra de ambos sugieren que hay riesgo procesal de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

Achura se encuentra alojado en la Unidad Penal VI de Miguel Lanús y el ex policía en la seccional Tercera. Los dos están imputados de “robo calificado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda”.

A ambos se los vincula con el robo a mano armada del que fueron víctimas dos cambistas paraguayos a los que les birlaron 18 mil dólares, el 6 de marzo.

Las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona donde abordaron a los damnificados (Ayacucho y Entre Ríos) y la descripción del auto en el que se movían (similar al del subcomisario) son indicios que los comprometen seriamente.

En la residencia del policía en el barrio Itaembé Guazú también decomisaron 768 gramos de marihuana y balanzas de precisión, por lo que se le abrió otra causa en la Justicia Federal.

Poco antes de ser arrestado, el subcomisario escondió 2.800 dólares en su gorra.