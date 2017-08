La Corte confirmó la condena a Alan Schlenker por matar a un “dealer”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario de su defensa y confirmó así los 12 años de prisión a los que fue condenado el ex líder de la barra brava de River Plate Alan Schlenker por haber asesinado de ocho balazos a un “dealer” que en 2001 había asaltado y baleado a su hermano menor William, en una villa del partido bonaerense de Vicente López, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo, firmado ayer por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, declaró “inadminisble” el recurso extraordinario en queja presentado por la defensa y de esa forma Schlenker (41) agotó la última instancia que tenía de apelación en esta causa y deberá cumplir los 12 años de cárcel.

Esta es la segunda condena por homicidio que tiene Schlenker, quien también cumple una prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro (29), cometido en 2007 en el barrio porteño de Villa Urquiza.

En agosto del año pasado, ya la Suprema Corte de Justicia bonaerense había confirmado la condena por esta causa que tuvo como víctima a Mario Alfredo Sanzi (19), alias “el Gordo Popo”, en la villa Borges de Munro, partido de Vicente López.

El mayor de los hermanos que lideraron a “Los borrachos del Tablón” había sido condenado el 6 de abril del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de San Isidro, como coautor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Sanzi.

Según lo probado, tanto en la instrucción como en el juicio por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, Alan asesinó al “Gordo Popó” porque días antes la víctima había asaltado y baleado a su hermano William (36) cuando había ido a comprar marihuana a la villa Borges.

El crimen de Sanzi fue cometido el 11 de mayo de 2001, pero la investigación recién se reactivó 10 años después cuando el padre de Gonzalo Acro se presentó ante la Justicia y denunció que su hijo le había contado antes de morir que Alan “tenía una muerte en la villa Borges”, algo que ratificó al declarar en el juicio oral.

En el debate se estableció que el hermano menor del condenado fue baleado el 9 de mayo de 2001 aunque éste y su acompañante, Ricardo Lombardi, alias “Lomba” -también imputado en la causa pero quien aún no llegó a juicio- declararon que fueron asaltados al pasar por la villa.

Según declaró una prima del “Gordo Popo”, ella estaba con él cuando dos jóvenes llegaron en un auto para comprar marihuana.

La testigo contó que como su primo notó que eran dos “chetos”, les vendió “pasto envuelto en un papel” y luego los asaltó y baleó por accidente al conductor, que terminó siendo William.

Dos noches más tarde de ese episodio, la testigo también se encontraba con Sanzi en las calles de la villa cuando se acercó un Alfa Romeo con dos ocupantes con el pretexto de comprar droga, a quienes reconoció luego como Alan y “Lomba”.

Según ese testimonio, Alan estaba en el asiento del acompañante, sacó dos armas, una de ellas “con silenciador”, la apuntó a ella y luego a Sanzi, a quien le dijo “ahora vas a ver”, le pegó un único tiro y después le siguió disparando “hasta que se le acabaron las balas”.

En el juicio también declaró Adrián Rousseau, el otro ex líder de “Los Borrachos del Tablón” enfrentado con los Schlenker, quien aseguró que cuando fue a visitar a William a la clínica, el mayor de ellos le dijo que no podían pasar más de tres días para vengarse del autor de ese hecho.

Añadió que días después estaba en la confitería del club River junto a Acro y que Alan les dijo que al autor del asalto a su hermano le había “vaciado” el cargador de su pistola 9 milímetros y que también le disparó con un arma calibre .22.

La defensa de Schlenker siempre cuestionó el relato de la prima de la víctima y también que se haya tomado en cuenta como prueba de cargo los testimonios de Acro padre y Rousseau, quienes tienen una enemistad manifiesta con su cliente.

En el marco de la causa Acro, el 17 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la prisión perpetua para los dos Schlenker en el juicio oral realizado en 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal 15 y el menor de ellos, William, quien estaba en libertad, fue detenido en un departamento del barrio porteño de Belgrano.