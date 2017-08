La adolescente que intentó suicidarse en La Plata lo había anticipado en una red social

La adolescente de 15 años que intentó suicidarse de un disparo en la cabeza dentro del Colegio Nacional de La Plata, había anunciado el martes en una red social donde se puede compartir casi todo tipo de contenido de forma anónima su decisión de quitarse la vida.

En el espacio, denominado Voxed, apareció un mensaje cuyo título era “el jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir en directo”. De hecho, advirtió que “estoy muy decidida a hacerlo” y les pidió consejos a los usuarios de Voxed para tratar de transmitir el episodio en vivo, cuestión que finalmente no ocurrió.

“Quiero hacer un directo, pero no sé por dónde transmitirlo, ustedes díganme así ya voy arreglando bien todo para el jueves (por ayer)”, expresó y puntualizó: “Si no se lo quieren perder, van a tener que estar atentos a las 7.50 de la mañana”.

La publicación estaba acompañada de una imagen del disco “Dawn of the Black Hearts” de la banda noruega “Mayhem”, de black metal, cuya tapa es famosa por tener la fotografía del cadáver del vocalista Dead (Per Yngve Ohlin), tras su suicidio en abril de 1991.

El mensaje todavía puede leerse en la página de usuarios anónimos, donde muchos la alentaban a mostrar su suicidio a través de la aplicación Periscope, que sirve para retransmitir video en directo, mientras que otros la acusaban de engañarlos y sólo unos pocos intentaban convencerla de que no se quitara la vida.

La joven incluso habría insistido en que esa era su deseo y, ante algunos comentarios ofensivos, respondió: “Uh, bueno. No lo hago (en relación a la transmisión). Estén atentos a las noticias el jueves y van a ver que no era bait (anzuelo, en alusión a que era mentira para conseguir atención)”.

Otro de las líneas de los pesquisas apunta su escrito en una cuenta de la red social Snapchat que se conoció el jueves, con fotos y mensajes en la que la joven aparece con el videojuego en la mano, cuyo nombre es “Metal Gear Solid V”. Según confirmaron fuentes judiciales, es el mismo hallado en la escuela. “Uf. Qué lástima que no lo voy a poder jugar. El que lo encuentre en mi mochila mañana se lo queda”, había escrito en esa cuenta.

Tras darse un disparo en la cabeza, la alumna sigue internada en grave estado. El hecho ocurrió en momentos en que la adolescente se encontraba en una clase de geografía en el segundo piso del tradicional establecimiento, situado en las calles 1 y 49 de la capital provincial. En un momento, la alumna sacó un revólver calibre 38 de una mochila y se disparó en la boca, lo que ocasionó un orificio de salida en el parietal derecho, informó a Télam una fuente policial.

Inmediatamente, una ambulancia del SAME la trasladó hasta el hospital San Martín, donde fue sometida a una cirugía de “toillete” para evitar infecciones en la zona afectada por el disparo, según dijo Alberto Urban, director de ese centro médico. Urban explicó que si bien salió bien de esa cirugía, en el primer control se detectó que había una hemorragia, por lo que por la tarde fue nuevamente sometida a una intervención quirúrgica.

El médico detalló que tras la nueva operación el estado de salud de la adolescente “es de extrema gravedad”, por lo que permanece internada en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital San Martín con asistencia respiratoria. (Ámbito)