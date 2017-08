Gestores truchos de Anses en San Pedro: el Intendente dijo que todos los operativos se realizan en la comuna y negó allanamientos

Miguel Do Santos, intendente de San Pedro contó en Radio Libertad que todos los operativos oficiales que se realizan las autoridades del Anses en esa localidad, se concretan en la sede del municipio. Negó que hayan realizado allanamientos en la institución y dijo que está a disposición de las autoridades para que se investigue a fondo para hallar a los responsables del hecho. También adelantó que si hay algún empleado municipal involucrado, inmediatamente “quedará en la calle”.

Miguel Do Santos, intendente de San Pedro en Radio Libertad.

Do Santos explicó que se vieron sorprendidos por la noticia de los gestores truchos de la Anses que operaban en San Pedro y que todos los operativos que se realizan en la comuna a su cargo son publicados y se desarrollan en las oficinas de Acción Social.

Asimismo contó que todos los operativos oficiales son anunciados con anticipación en las radios locales y desde la Comuna colaboran entregando números, organizando a los vecinos que incluso llegan la noche anterior para poder ser atendidos, les sirven café o le facilitan agua caliente para el mate. “Los operativos se hacen junto con San Vicente y Oberá. Las personas vienen y nosotros colaboramos, les prestamos el edificio, vienen a hacer los operativos, le ponemos a disposición para sacar fotocopias, organizar los números, porque la atención se realiza por orden de llegada. Hay gente que amanece incluso comienzan a llegar el día anterior”, explicó.

Según se publicó en varios medios, la organización delictiva que fue descubierta por los funcionarios de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Oberá del Anses, era comandada por un abogado que en una radio de San Pedro, realizaba trámites a demanda de los vecinos, cobrándoles entre 200 y 300 pesos por operación, desde hace casi 3 años. Esta maniobra la realizaban los miércoles y sábado. La denuncia penal se realizó e incluso se espera una comitiva de Anses llegue a la provincia, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y en el caso que estén involucrados personal del Anses, defraudación y falsificación de documentos públicos. Las irregularidades se descubrieron cuando se intentó cargar datos de al menos 5 beneficiarios y se detectó que estos ya figuraban en el sistema pero en una delegación que no correspondía, en Eldorado.

“Quiero aprovechar para aclarar que no se allanó ni la municipalidad, ni el edificio de Acción Social. También decir que el 15 hay un operativo que no se suspende. Hable anoche con el jefe de ANSES de Oberá y el también se comprometió para salir a aclarar que la municipalidad no tiene nada que ver. Se va a seguir trabajando. No tengo problema que la gente hable o diga si algún día le cobramos algo. Le digo más incluso si tiene que ir a otro lugar le mandamos en la trafic o le colaboramos con el pasaje”, remarcó.

Do Santos sostuvo que cuando la ANSES hace los operativos, estos se desarrollan en las oficinas de Acción Social del Municipio. “Si llega a haber un funcionario municipal involucrado, voy a ser el primero que le voy a echar y publicar su nombre. Ya les informamos a las autoridades para que se investigue como corresponde”, sentenció.