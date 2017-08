El Banco Central volvió a intervenir para contener al dólar, pero no evitó que se acercara a los 18 pesos

El dólar retomó este jueves su tendencia alcista dado el interés de los inversores por cubrirse moneda extranjera ante la proximidad de las elecciones primarias, aunque el avance fue contenido por una nueva intervención del Banco Central a través de entidades oficiales, que vendieron por su cuenta y orden más de u$s 42 millones.

Pese a ello, el billete subió siete centavos a $ 17,94 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de ámbito.com, tras haber perdido 14 centavos en las últimas tres sesiones.

Mientras que, en el segmento mayorista, la divisa ascendió sólo ocho centavos a $ 17,69 por la aparición de bancos oficiales con ventas sobre el final de la rueda, que corrigieron el alza cuando la moneda sumaba 14 centavos y diluyeron en parte la presión compradora, destacó un operador.

Según datos oficiales, la autoridad monetaria vendió u$s 42,3 millones, que se sumaron a los u$s 305 millones que había desembolsado el último viernes a través de los bancos Nación, Provincia y Ciudad, en medio de una escalada alcista del dólar.

La moneda norteamericana operó con un recorrido ascendente y con alguna irregularidad producto de nuevas incursiones de la banca pública en el desarrollo de las operaciones. “Las órdenes de compra dominaron las acciones durante casi todo el día y su impacto en la cotización del dólar fue morigerado por la asistencia de bancos oficiales con ofertas que abastecieron los pedidos de compra y corrigieron la suba sobre el final”, destacó el analista Gustavo Quintana.

Agregó que “la estrategia de intervención oficial parece apuntar a moderar el proceso de ajuste en los precios del dólar, evitando la repetición de la escalada alcista que sobre el final de la semana pasada llevara a la moneda norteamericana a registrar máximos históricos”.

Por el lado de la oferta, los exportadores cerealeros continuaron liquidando “muy poco, cerca de u$s 70 millones diarios (contra los u$s 103 millones registrados en el inicio de la semana)” destacaron desde ABC Mercado de Cambio debido a que la soja retrocedió un 1,7% a u$s 349,26, su menor valor en un mes. En este contexto, el volumen operado aumentó un 18% a u$s 548 millones.

El miércoles, tras el cierre del mercado, se conoció que los analistas esperan que el tipo de cambio nominal para los próximos 6 meses se ubique entre $17,80 y $18,60 según el informe mensual de expectativas de mercado publicado por el Banco Central. “Las expectativas sobre esta variable se corrigieron al alza nuevamente para todos los períodos relevados respecto del relevamiento previo”, sostuvo el sondeo.

Para fines de 2017, proyectan que el nivel del tipo de cambio nominal alcanzaría $18,30 promedio mensual, cifra superior a la del REM anterior. Además, estimaron que la proyección para diciembre de 2018 se elevó a $20,80.

En diálogo con ámbito.com, el economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, indicó que el mercado cambiario “se mueve en sintonía con las probabilidades de que la expresidenta Cristina Fernández acceda a una banca como senadora por la provincia de Buenos Aires. Por eso, el alza de este jueves está relacionado con la difusión de encuestas privadas que la dan como ganadora por cinco puntos”.

El analista comentó que “las PASO le permitirán al mercado anticiparse a las elecciones de octubre y digerir el resultado de a poco: si la diferencia entre el primero y el segundo precandidato es amplia, cercana a los 5 puntos, se tomará como un resultado bastante irreversible, mientras que un escenario de inversión bien distinto se presentará si esa diferencia es menor”.

En el segmento informal, a su vez, el blue perdió ocho centavos a $ 18,18 de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, tras haber subido 17 centavos el miércoles. En tanto, el “contado con liqui” subió ocho centavos a $ 17,72 y el Bolsa ganó siete centavos a $ 17,69.

En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 400 millones, casi el 60% fue en agosto a $ 17,94 a una tasa de 19,9%TNA habiendo tocado un máximo de $ 18. El plazo más largo negociado fue diciembre a $ 19,20 con una suba de siete centavos, una tasa implícita de 21%TNA. Los plazos hasta diciembre subieron seis centavos en promedio.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 46.765 millones, disminuyendo u$s 56 millones respecto al día hábil anterior.

Ámbito Financiero