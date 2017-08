El sábado 5 se realizará el Congreso de la Juventud en Oberá

Este sábado 5 de agosto se llevará a cabo el congreso de la juventud en el Salto Berrondo en la ciudad de Oberá, que busca convocar a todos los jóvenes de la provincia y llamarlos a una participación activa en un año electoral como lo es este. La actividad comienza a las 10 y culmina a las 15 horas.

Los organizadores, Maximiliano Snaider y Tatiana Kunzi pertenecientes a la promotora Andresito de la Renovación, visitaron los estudios de Misiones Online para comentar acerca de los objetivos que tiene esta jornada y las actividades que se realizarán.

Expresarse con libertad y conocimiento de la situación actual que está atravesando nuestro país, proyectando con nuevas ideas hacia un futuro mejor, con pluralidad de voces incluyendo la de los jóvenes, es lo que propone el Congreso.

Tatiana contó lo importante que es para los jóvenes ser partícipes de las decisiones políticas que se toman día a día y sobre la experiencia positiva que dejó el congreso de los jóvenes que se realizó en San Ignacio el mes pasado: “los jóvenes quieren participar por ahí no tienen los espacios para hacerlo, el joven necesita ser escuchado, quiere ser escuchado y como generalmente no se lo escucha o no se lo convoca por ahí falta ese espacio y nosotros pudimos ver eso a través del congreso que se hizo en San Ignacio”.

Maximiliano comentó que la jornada tendrá distintas actividades en donde una de ellas será la exposición de ideas y propuestas por parte de los jóvenes: “Lo que se quiere hacer es debatir y en sí, charlar sobre las problemáticas que plantean, divididos en distintas comisiones. Después viene una puesta en común, dentro de las comisiones eligen un vocero y el representante pasa al escenario para debatir esa idea”.

Por último, invitó a todos los jóvenes misioneros que estén interesados a asistir al congreso: “La invitación es abierta, el que tenga ganas de ir a divertirse y a pasar una mañana agradable, en el marco del Salto Berrondo, está invitado. La idea es ir a juntarnos a pasar un día lindo debatiendo y hablando sobre política”, finalizó.