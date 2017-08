Pelea entre adolescentes en Apóstoles: el Concejo aprobó un repudio público y pedirán que se aborde la temática de la violencia en todas las escuelas de la ciudad

Juan Manuel Ortiz, concejal, docente y ex alumno de la escuela Normal de Apóstoles lamentó en Radio Libertad la pelea ocurrida entre dos alumnas de esa institución, como también la pasividad con la que quienes filmaron la contienda.

El edil indicó que la plaza que se ve en la filmación está a unas seis cuadras de la escuela. “Llama la atención y entristece, la escena. Son alumnas de entre 14 y 15 años de escuela normal de Apóstoles. Como se ve en el video que se viralizó, se golpearon con brutalidad. Vivimos en una ciudad bastante tranquila pero no ajenos a la violencia que vive nuestra sociedad argentina”.

Ortiz quien además de ser concejal es docente y ex alumno de la institución, dijo que en la sesión del hoy del Concejo Deliberante, se aprobó un repudio público y de decidió dirigir una nota a todos los directivos de establecimientos de nivel medio, para que aborden la problemática de la violencia escolar y juvenil en las escuelas.

Dijo desconocer si ya aplicaron sanciones a las protagonistas de la pelea aunque reveló si sabía que todavía no las habrían identificado. “Yo no estoy de acuerdo con la expulsión. Expulsar es fácil, lo que hay que hacer es tratar el problema de fondo, además preocupa que otros chicos y chicas lo filman y no hacen nada. Tenemos que decirles que la violencia no es el camino, hay que trabajar todos juntos las escuelas, los padres y las familias.

En el video se puede ver cómo las chicas no solamente filmaron a su compañera que increpó a otra joven, sino que la “guiaban” cómo y dónde pegarle. “Pegale piñas, pegale en la boca, en la boca”, se escucha a unas de las chicas que arengaba con vehemencia y sería la que filmaba la violenta escena entre las estudiantes.